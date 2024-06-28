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Бельгия
28 июня 2024, 02:48 | Обновлено 28 июня 2024, 02:57
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Экс-игрок сборной Бельгии раскритиковал Де Брюйне после матча с Украиной

Филиппу Альберу не понравилось поведение капитана бельгийцев

28 июня 2024, 02:48 | Обновлено 28 июня 2024, 02:57
330
0
Экс-игрок сборной Бельгии раскритиковал Де Брюйне после матча с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Бывший центральный защитник сборной Бельгии Филипп Альбер поделился мнением об эпизоде после матча 3-го тура группы Е Евро-2024 Украина – Бельгия (0:0), когда капитан бельгийцев Кевин Де Брюйне увел партнеров в раздевалку после того, как болельщики освистали команду.

«Это было сюрреалистично. Капитан – лидер команды, в такой момент он должен объединять людей. И даже под свист идти навстречу 10-12 тысячам болельщиков. Поблагодарить их за то, что они приехали и потратили деньги, чтобы поддержать команду. Для меня это было совершенно неожиданно», – заявил Альбер.

Напомним, сборная Бельгии в группе Е заняла 2-е место и в 1/8 финала Евро-2024 сыграет 1 июля с командой Франции.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брюйне оценил Александра Зинченко и сделал ему пожелание.

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Кевин де Брюйне Украина - Бельгия сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: RTBF
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