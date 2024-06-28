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Сборная УКРАИНЫ
28 июня 2024, 01:51 | Обновлено 28 июня 2024, 02:07
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Трубин отдал на доброе дело награду за матч Евро-2024 против Бельгии

Голкипер передал на благотворительность приз от болельщиков

28 июня 2024, 01:51 | Обновлено 28 июня 2024, 02:07
101
0
Трубин отдал на доброе дело награду за матч Евро-2024 против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

26 июня состоялся матч заключительного 3-го тура группы Е на чемпионате Европы 2024 между сборными Украины и Бельгии.

Игра завершилась со счетом 0:0.

По итогам поединка украинские болельщики назвали Львом матча голкипера нашей команды Анатолия Трубина.

«Евро-2024 завершилось для украинской сборной. В последнем матче вы, наши болельщики, удостоили меня званием Лев Матча, за что я вам очень благодарен. Каждый раз эта награда очень важна для меня. Но сегодня я хочу передать ее на благотворительность в знак благодарности всем нашим болельщикам, защитникам и их семьям», – признался 22-летний Трубин.

Украинский голкипер португальского клуба «Бенфика» также сообщил, что все средства от аукциона будут переданы фонду «Трибуна Героев» на нужды семей погибших на войне защитников, которые при мирной жизни были болельщиками украинских футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что назван лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов.

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Анатолий Трубин Евро-2024 сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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