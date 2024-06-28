Экс-тренер Днепра-1 дал оценку новостям о будущем клуба

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко, который в 2017-2022 годах возглавлял команду СК «Днепр-1», рассказал о новостях из жизни днепровского клуба и дал им оценку.

«Честно говоря, узнал только недавно об этой ситуации из СМИ. Очень расстроен тем, что увидел. Даже не знаю, что делать. Общался с ребятами из молодежки, говорят никто не отвечает на звонки из руководства, никто ничего не знает. Мне, как человеку, который поверил в этот проект с самого начала, очень грустно смотреть на то, что происходит», – признался Михайленко.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» сохраняет шансы на выживание.