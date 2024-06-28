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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 04:26 | Обновлено 28 июня 2024, 04:33
238
0

Экс-тренер Днепра-1 дал оценку новостям о будущем клуба

Дмитрий Михайленко – о кризисе в стане днепрян

28 июня 2024, 04:26 | Обновлено 28 июня 2024, 04:33
238
0
Экс-тренер Днепра-1 дал оценку новостям о будущем клуба
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко, который в 2017-2022 годах возглавлял команду СК «Днепр-1», рассказал о новостях из жизни днепровского клуба и дал им оценку.

«Честно говоря, узнал только недавно об этой ситуации из СМИ. Очень расстроен тем, что увидел. Даже не знаю, что делать. Общался с ребятами из молодежки, говорят никто не отвечает на звонки из руководства, никто ничего не знает. Мне, как человеку, который поверил в этот проект с самого начала, очень грустно смотреть на то, что происходит», – признался Михайленко.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» сохраняет шансы на выживание.

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чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Дмитрий Михайленко Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Telegram
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