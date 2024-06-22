Грузия – Чехия. Видео голов (обновляется)

22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходит матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.

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Встреча проходит на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.

Грузия – Чехия – 1:0.

Гол: Микаутадзе, 45+4 (пенальті)

Видео голов (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Микаутадзе, 45+4 мин. (пенальті)