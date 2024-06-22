Чемпионат Европы22 июня 2024, 17:01 | Обновлено 22 июня 2024, 17:07
1497
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Грузия – Чехия. Видео голов (обновляется)
22 июня проходит матч 2-го тура группового этапа Евро-2024.
22 июня 2024, 17:01 | Обновлено 22 июня 2024, 17:07
1497
0
22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходит матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.
Грузия – Чехия – 1:0.
Гол: Микаутадзе, 45+4 (пенальті)
Видео голов (обновляется)
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