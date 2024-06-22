Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузия – Чехия. Видео голов (обновляется)
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 17:01 | Обновлено 22 июня 2024, 17:07
1497
0

Грузия – Чехия. Видео голов (обновляется)

22 июня проходит матч 2-го тура группового этапа Евро-2024.

22 июня 2024, 17:01 | Обновлено 22 июня 2024, 17:07
1497
0
Грузия – Чехия. Видео голов (обновляется)
УЕФА

22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге проходит матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.

Грузия – Чехия – 1:0.

Гол: Микаутадзе, 45+4 (пенальті)

Видео голов (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Микаутадзе, 45+4 мин. (пенальті)

По теме:
Яремчук сравнил матчи Евро и Лиги чемпионов
ВИДЕО. Грузия под перерыв неожиданно вышла вперед в матче против Чехии
ВИДЕО. Чехия забила Грузии, но гол отменили из-за игры рукой
сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Грузия - Чехия видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Футбол | 22 июня 2024, 00:19 16
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24

Польша потеряла все шансы выйти из группы D в плей-офф чемпионата Европы

Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Футбол | 21 июня 2024, 18:15 16
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии

Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Футбол | 22.06.2024, 07:01
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Футбол | 22.06.2024, 11:01
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трубин вытащил нас за уши»
Футбол | 22.06.2024, 13:57
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трубин вытащил нас за уши»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трубин вытащил нас за уши»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 16
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 304
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 4
Футбол
Фурия в огне и в плей-офф. Испания уверенно переиграла Италию
Фурия в огне и в плей-офф. Испания уверенно переиграла Италию
20.06.2024, 23:59 21
Футбол
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
21.06.2024, 23:29 5
Футбол
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
21.06.2024, 16:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем