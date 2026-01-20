Клуб Криштиану Роналду готов отпустить в Шахтер игрока, названа сумма
Уэсли Гасова может перейти в «Шахтер», но «горняки» должны выплатить 10-15 млн евро
Бразильский атакующий полузащитник Уэсли Гасова, воспитанник академии «Коринтианса», стал предметом слухов о возможном трансфере.
В клубе могут рассмотреть его продажу из-за ограничений на количество легионеров. По информации Экрема Конура, «Аль-Наср» готов отпустить игрока за сумму от 10 до 15 миллионов евро.
Одним из главных претендентов на футболиста является «Шахтер». На игрока также претендуют «Бенфика», «Спортинг», «Олимпиакос» и «Болонья».
В 2024 году «Аль-Наср» выкупил 85% прав на бразильца за 18 млн евро.
В этом сезоне Уэсли провел 18 матчей, в которых сумел забить четыре гола и отдать две результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»
Тренер «Короны» Яцек Зелиньски – о матче с киевлянами