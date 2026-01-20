Жозе МОУРИНЬО: «Не рассчитывайте на меня, вы теряете нить событий»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о возможном возвращении в мадридский «Реал», куда его начали активно сватать на фоне неопределенного будущего Альваро Арбелоа.

Португалец в своем фирменном стиле отреагировал на спекуляции, не дав прямого ответа относительно смены клуба.

«Реал? Не рассчитывайте на меня, ведь это какая-то мыльная опера. Есть хорошие мыльные оперы, но они длятся слишком долго. Вы пропускаете один или два эпизода, а потом теряете нить событий. Не рассчитывайте на меня, потому что я не смотрю мыльные оперы», — сказал Моуриньо.