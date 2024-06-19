Такого достижения нет даже у Роналду. Шакири вошел в историю футбола
Джердан стал первым игроком, который забил на шести крупных турнирах подряд
19 июня проходит матч 2-го тура группы на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии.
На 26-й минуте 32-летний лидер атаки швейцарского коллектива Джердан Шакири оформил супергол в девятку ворот соперников после ошибки шотландцев.
Благодаря этому забитому мячу, Джердан стал первым игроком в истории, которой забил минимум один гол на шести крупных турнирах подряд:
- Чемпионат мира 2014
- Евро-2016
- Чемпионат мира 2018
- Евро-2020 (состоялось летом 2021)
- Чемпионат мира 2022
- Евро-2024
Видео гола Шакири в ворота Шотландии
Only player to score in last 6 major tournaments...— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
🇨🇭 Shaqiri 🇨🇭#EURO2024 | #SCOSUI pic.twitter.com/D12Mu2xJha
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