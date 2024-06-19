Такого достижения нет даже у Роналду. Шакири вошел в историю футбола

19 июня проходит матч 2-го тура группы на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии.

На 26-й минуте 32-летний лидер атаки швейцарского коллектива Джердан Шакири оформил супергол в девятку ворот соперников после ошибки шотландцев.

Благодаря этому забитому мячу, Джердан стал первым игроком в истории, которой забил минимум один гол на шести крупных турнирах подряд:

Чемпионат мира 2014

Евро-2016

Чемпионат мира 2018

Евро-2020 (состоялось летом 2021)

Чемпионат мира 2022

Евро-2024

Видео гола Шакири в ворота Шотландии