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  4. Такого достижения нет даже у Роналду. Шакири вошел в историю футбола
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 23:31 | Обновлено 20 июня 2024, 00:04
2788
1

Такого достижения нет даже у Роналду. Шакири вошел в историю футбола

Джердан стал первым игроком, который забил на шести крупных турнирах подряд

19 июня 2024, 23:31 | Обновлено 20 июня 2024, 00:04
2788
1
Такого достижения нет даже у Роналду. Шакири вошел в историю футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Джердан Шакири

19 июня проходит матч 2-го тура группы на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии.

На 26-й минуте 32-летний лидер атаки швейцарского коллектива Джердан Шакири оформил супергол в девятку ворот соперников после ошибки шотландцев.

Благодаря этому забитому мячу, Джердан стал первым игроком в истории, которой забил минимум один гол на шести крупных турнирах подряд:

  • Чемпионат мира 2014
  • Евро-2016
  • Чемпионат мира 2018
  • Евро-2020 (состоялось летом 2021)
  • Чемпионат мира 2022
  • Евро-2024

Видео гола Шакири в ворота Шотландии

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Джердан Шакири рекорд сборная Швейцарии по футболу сборная Шотландии по футболу Шотландия - Швейцария Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Сseresznye
Вот нам и косоварец  из Гнилане, СФРЮ)
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