Такого достижения нет даже у Роналду. Шакири вошел в историю футбола

19 июня проходит матч 2-го тура группы на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии.

На 26-й минуте 32-летний лидер атаки швейцарского коллектива Джердан Шакири оформил супергол в девятку ворот соперников после ошибки шотландцев.

Благодаря этому забитому мячу, Джердан стал первым игроком в истории, которой забил минимум один гол на шести крупных турнирах подряд:

Видео гола Шакири в ворота Шотландии

Only player to score in last 6 major tournaments...



🇨🇭 Shaqiri 🇨🇭#EURO2024 | #SCOSUI pic.twitter.com/D12Mu2xJha