Дебютант Шахтера. Алла Грам стал 10-м легионером из Туниса в УПЛ

Защитник Шахтера Алаа Грам стал 10-м легионером из Туниса в чемпионатах Украины.

В матче 7-го тура «Шахтер» – «Оболонь» в составе донецкого клуба дебютировал защитник Алаа Грам из Туниса. Он стал 10-м тунисским легионером за все сезоны чемпионата Украины.

Первым тунисским легионером был Анис Буссаиди, дебютировавший в составе донецкого «Металлурга» в чемпионате Украины 24 сентября 2004 года в гостевой игре с «Динамо» (0:1). Именно Буссаиди возглавляет список всех легионеров из Туниса по количеству матчей в УПЛ – 121.