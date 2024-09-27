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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 05:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:08
137
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Дебютант Шахтера. Алла Грам стал 10-м легионером из Туниса в УПЛ

Первым тунисским легионером был Анис Буссаиди, игравший за Металлург Донецк

27 сентября 2024, 05:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:08
137
0
Дебютант Шахтера. Алла Грам стал 10-м легионером из Туниса в УПЛ
ФК Шахтер. Алла Грам

Защитник Шахтера Алаа Грам стал 10-м легионером из Туниса в чемпионатах Украины.

В матче 7-го тура «Шахтер» – «Оболонь» в составе донецкого клуба дебютировал защитник Алаа Грам из Туниса. Он стал 10-м тунисским легионером за все сезоны чемпионата Украины.

Первым тунисским легионером был Анис Буссаиди, дебютировавший в составе донецкого «Металлурга» в чемпионате Украины 24 сентября 2004 года в гостевой игре с «Динамо» (0:1). Именно Буссаиди возглавляет список всех легионеров из Туниса по количеству матчей в УПЛ – 121.

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Алаа Грам дебют Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Анис Буссаиди Металлург Донецк статистика Тунис
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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