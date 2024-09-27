Дебютант Шахтера. Алла Грам стал 10-м легионером из Туниса в УПЛ
Первым тунисским легионером был Анис Буссаиди, игравший за Металлург Донецк
Защитник Шахтера Алаа Грам стал 10-м легионером из Туниса в чемпионатах Украины.
В матче 7-го тура «Шахтер» – «Оболонь» в составе донецкого клуба дебютировал защитник Алаа Грам из Туниса. Он стал 10-м тунисским легионером за все сезоны чемпионата Украины.
Первым тунисским легионером был Анис Буссаиди, дебютировавший в составе донецкого «Металлурга» в чемпионате Украины 24 сентября 2004 года в гостевой игре с «Динамо» (0:1). Именно Буссаиди возглавляет список всех легионеров из Туниса по количеству матчей в УПЛ – 121.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
24–26 сентября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании, у Барсы – 21 очко из 21
26 сентября Роман и греческий коллектив уступили французам 0:2 в 1-м туре Лиги Европы