23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.

В этой игре в составе донецкого клуба дебютировал 23-летний тунисский защитник Алаа Грам. Он вышел на поле на 79-й минуте вместо Винисиуса Тобиаса.

Алаа присоединился к Шахтеру в июле 2024 года. Контракт между сторонами рассчитан на 5 лет.

ФОТО. Тунисский защитник дебютировал в составе Шахтера