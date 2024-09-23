ФОТО. Тунисский защитник дебютировал в составе Шахтера
Алаа Грам заменил Винисиуса Тобиаса на 79-й минуте матча против Оболони (4:0)
23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.
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Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.
В этой игре в составе донецкого клуба дебютировал 23-летний тунисский защитник Алаа Грам. Он вышел на поле на 79-й минуте вместо Винисиуса Тобиаса.
Алаа присоединился к Шахтеру в июле 2024 года. Контракт между сторонами рассчитан на 5 лет.
ФОТО. Тунисский защитник дебютировал в составе Шахтера
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