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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 20:55 | Обновлено 23 сентября 2024, 21:02
870
1

ФОТО. Тунисский защитник дебютировал в составе Шахтера

Алаа Грам заменил Винисиуса Тобиаса на 79-й минуте матча против Оболони (4:0)

23 сентября 2024, 20:55 | Обновлено 23 сентября 2024, 21:02
870
1
ФОТО. Тунисский защитник дебютировал в составе Шахтера
ФК Шахтер. Алаа Грам

23 сентября прошел матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.

В этой игре в составе донецкого клуба дебютировал 23-летний тунисский защитник Алаа Грам. Он вышел на поле на 79-й минуте вместо Винисиуса Тобиаса.

Алаа присоединился к Шахтеру в июле 2024 года. Контракт между сторонами рассчитан на 5 лет.

ФОТО. Тунисский защитник дебютировал в составе Шахтера

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Алаа Грам фото дебют Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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