ВИДЕО. Роскошный мяч на 90-й. Как Траоре, Судаков и Невертон Оболони забили
Шахтер переиграл киевский клуб со счетом 4:0 в 7-м туре УПЛ 2024/25
23 сентября прошел матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.
После мяча Артема Бондаренко на 14-й минуте донецкий коллектив сумел еще трижды отличиться во втором тайме. Голы забили Лассина Траоре, Георгий Судаков и Невертон.
ГОЛ! 2:0 Траоре, 67 мин.
ГОЛ! 3:0 Судаков, 78 мин.
😍 Соло Георгія Судакова! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2024
⚽️ Півзахисник робить рахунок 3:0 у Львові! 👏🏻#Shakhtar #ШахтарОболонь pic.twitter.com/0itgs0OMpm
ГОЛ! 4:0 Невертон, 90 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба посетили мегафайт Дюбуа – Джошуа
Подопечные Марино Пушича второй раз подряд в Премьер-Лиге сыграют на «Арене Львов»