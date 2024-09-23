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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 20:05 | Обновлено 23 сентября 2024, 20:06
469
0

ВИДЕО. Роскошный мяч на 90-й. Как Траоре, Судаков и Невертон Оболони забили

Шахтер переиграл киевский клуб со счетом 4:0 в 7-м туре УПЛ 2024/25

23 сентября 2024, 20:05 | Обновлено 23 сентября 2024, 20:06
469
0
ВИДЕО. Роскошный мяч на 90-й. Как Траоре, Судаков и Невертон Оболони забили
ФК Шахтер

23 сентября прошел матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.

После мяча Артема Бондаренко на 14-й минуте донецкий коллектив сумел еще трижды отличиться во втором тайме. Голы забили Лассина Траоре, Георгий Судаков и Невертон.

ГОЛ! 2:0 Траоре, 67 мин.

ГОЛ! 3:0 Судаков, 78 мин.

ГОЛ! 4:0 Невертон, 90 мин.

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Лассина Траоре Георгий Судаков Невертон Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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