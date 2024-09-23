ВИДЕО. Роскошный мяч на 90-й. Как Траоре, Судаков и Невертон Оболони забили

23 сентября прошел матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

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Поединок состоялся на стадионе Арена Львов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горняков.

После мяча Артема Бондаренко на 14-й минуте донецкий коллектив сумел еще трижды отличиться во втором тайме. Голы забили Лассина Траоре, Георгий Судаков и Невертон.

ГОЛ! 2:0 Траоре, 67 мин.

ГОЛ! 3:0 Судаков, 78 мин.

ГОЛ! 4:0 Невертон, 90 мин.