ВИДЕО. Ассист в падении, гол шведой. Бондаренко и Вини вывели Шахтер вперед
Горняки поразили ворота Оболони на 17-й минуте матча 7-го тура УПЛ 2024/25
23 сентября проходит матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.
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Поединок проходит на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 17-й минуте горняки вышли вперед. Гол забил Артем Бондаренко, пробив шведой, а Винисиус Тобиас в падении через себя записал на свой счет ассист.
Для Бондаренко это 4-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины.
ВИДЕО. Ассист в падении, гол шведой. Бондаренко и Вини вывели Шахтер вперед
🤯 Асист Вінісіуса Тобіаса 👏 Удар Артема Бондаренка 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2024
⚽️ Ефектний розіграш та перший гол у матчі «Шахтар» 🆚 «Оболонь» 🧡#Shakhtar #ШахтарОболонь pic.twitter.com/3A3nmIrUDW
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