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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 18:45 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:51
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ВИДЕО. Ассист в падении, гол шведой. Бондаренко и Вини вывели Шахтер вперед

Горняки поразили ворота Оболони на 17-й минуте матча 7-го тура УПЛ 2024/25

23 сентября 2024, 18:45 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:51
353
0
ВИДЕО. Ассист в падении, гол шведой. Бондаренко и Вини вывели Шахтер вперед
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

23 сентября проходит матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 17-й минуте горняки вышли вперед. Гол забил Артем Бондаренко, пробив шведой, а Винисиус Тобиас в падении через себя записал на свой счет ассист.

Для Бондаренко это 4-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины.

ВИДЕО. Ассист в падении, гол шведой. Бондаренко и Вини вывели Шахтер вперед

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видео голов и обзор Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Винисиус Тобиас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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