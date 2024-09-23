23 сентября проходит матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Оболонь.

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Поединок проходит на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 17-й минуте горняки вышли вперед. Гол забил Артем Бондаренко, пробив шведой, а Винисиус Тобиас в падении через себя записал на свой счет ассист.

Для Бондаренко это 4-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины.

ВИДЕО. Ассист в падении, гол шведой. Бондаренко и Вини вывели Шахтер вперед