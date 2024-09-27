ВИДЕО. Роналду снова забил. Аль-Наср одолел соперника на внутренней арене
27 сентября подопечные Стефано Пиоли справились с ФК Аль-Вахда со счетом 2:0
27 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Вахда.
Поединок прошел на местном стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голами за подопечных Стефано Пиоли отличились Анжело и Криштиану Роналду. КриРо реализовал пенальти на 56-й минуте.
❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 903-й гол в карьере!
Теперь у Роналду 903 забитых мяча в карьере и восемь в текущем сезоне во всех турнирах.
После 5 сыгранных матчей Аль-Наср занимает второе место в таблице национального первенства с 11 очками. У лидера Аль-Хиляля 12 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше.
Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 5-й тур, 27 сентября
Аль-Наср – Аль-Вахда – 2:0
Голы: Анжело, 41, Роналду, 56 (пен.)
⌛️ || Full time,@AlNassrFC 2:0 #AlWehda pic.twitter.com/VYhg4MdXJY— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 27, 2024
События матча
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