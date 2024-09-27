ВИДЕО. Роналду снова забил. Аль-Наср одолел соперника на внутренней арене

27 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Вахда.

Поединок прошел на местном стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голами за подопечных Стефано Пиоли отличились Анжело и Криштиану Роналду. КриРо реализовал пенальти на 56-й минуте.

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Теперь у Роналду 903 забитых мяча в карьере и восемь в текущем сезоне во всех турнирах.

После 5 сыгранных матчей Аль-Наср занимает второе место в таблице национального первенства с 11 очками. У лидера Аль-Хиляля 12 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 5-й тур, 27 сентября

Аль-Наср – Аль-Вахда – 2:0

Голы: Анжело, 41, Роналду, 56 (пен.)