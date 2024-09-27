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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
27.09.2024 18:20 – FT 2 : 0
Аль-Вахда Мекка
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Саудовская Аравия
27 сентября 2024, 21:19 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:20
169
0

ВИДЕО. Роналду снова забил. Аль-Наср одолел соперника на внутренней арене

27 сентября подопечные Стефано Пиоли справились с ФК Аль-Вахда со счетом 2:0

27 сентября 2024, 21:19 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:20
169
0
ВИДЕО. Роналду снова забил. Аль-Наср одолел соперника на внутренней арене
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Вахда.

Поединок прошел на местном стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голами за подопечных Стефано Пиоли отличились Анжело и Криштиану Роналду. КриРо реализовал пенальти на 56-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 903-й гол в карьере!

Теперь у Роналду 903 забитых мяча в карьере и восемь в текущем сезоне во всех турнирах.

После 5 сыгранных матчей Аль-Наср занимает второе место в таблице национального первенства с 11 очками. У лидера Аль-Хиляля 12 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 5-й тур, 27 сентября

Аль-Наср – Аль-Вахда – 2:0

Голы: Анжело, 41, Роналду, 56 (пен.)

События матча

86’
Валид Рашед Бахшвин (Аль-Вахда Мекка) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Анхело Борхес (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Аль-Вахда Мекка пенальти Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Анжело Габриэл Стефано Пиоли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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