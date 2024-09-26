Рекордсмен Евро Байрами забил на первой минуте в Лиге Европы
Шотландскому «Рейнджерсу» понадобилось 55 секунд, чтобы выйти вперед в матче против «Мальме».
25–летний албанский полузащитник шотландского «Рейнджерса» Недим Байрами открыл счет на первой минуте матча Лиги Европы в ворота шведского «Мальме». Интересно, что для Байрами это второй быстрый гол за короткий промежуток времени.
На Евро-2024 албанец забил в ворота сборной Италии на 23-й секунде. Это достижение стало рекордом в истории европейских чемпионатов.
Недим Байрами перешел в «Рейнджерс» летом из «Сассуоло» за 4 миллиона евро.
Кстати, самый быстрый гол в клубных еврокубковых турнирах забил Рой Макай, который сделал это 7 марта 2007 года в матче «Бавария» - «Реал» на 10-секунде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек киевлян высказался о фиаско команды в матче 1-го тура ЛЕ 2024/25 против римлян
Иванов в УПЛ больше работать не будет