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Лига Европы
26 сентября 2024, 21:15 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:32
469
0

Рекордсмен Евро Байрами забил на первой минуте в Лиге Европы

Шотландскому «Рейнджерсу» понадобилось 55 секунд, чтобы выйти вперед в матче против «Мальме».

26 сентября 2024, 21:15 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:32
469
0
Рекордсмен Евро Байрами забил на первой минуте в Лиге Европы
RangersFC. Недим Байрами

25–летний албанский полузащитник шотландского «Рейнджерса» Недим Байрами открыл счет на первой минуте матча Лиги Европы в ворота шведского «Мальме». Интересно, что для Байрами это второй быстрый гол за короткий промежуток времени.

На Евро-2024 албанец забил в ворота сборной Италии на 23-й секунде. Это достижение стало рекордом в истории европейских чемпионатов.

Недим Байрами перешел в «Рейнджерс» летом из «Сассуоло» за 4 миллиона евро.

Кстати, самый быстрый гол в клубных еврокубковых турнирах забил Рой Макай, который сделал это 7 марта 2007 года в матче «Бавария» - «Реал» на 10-секунде.

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asilchenko12
asilchenko12 Sport.ua
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