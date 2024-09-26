Рекордсмен Евро Байрами забил на первой минуте в Лиге Европы

25–летний албанский полузащитник шотландского «Рейнджерса» Недим Байрами открыл счет на первой минуте матча Лиги Европы в ворота шведского «Мальме». Интересно, что для Байрами это второй быстрый гол за короткий промежуток времени.

На Евро-2024 албанец забил в ворота сборной Италии на 23-й секунде. Это достижение стало рекордом в истории европейских чемпионатов.

Недим Байрами перешел в «Рейнджерс» летом из «Сассуоло» за 4 миллиона евро.

Кстати, самый быстрый гол в клубных еврокубковых турнирах забил Рой Макай, который сделал это 7 марта 2007 года в матче «Бавария» - «Реал» на 10-секунде.