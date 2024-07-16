Автором самого быстрого гола Евро-2024 стал албанец Байрами

10 мячей на Euro-2024 были забиты в первой 10-минутке. Быстрее всех отличился, причем не только на этом чемпионате, а в истории финальных турниров, албанец Надим Байрами, который открыл счет в матче с Италией на 23-й секунде. В свою очередь, турок Мерих Демирал забил самый ранний мяч в истории на стадии плей-офф, поразив ворота Австрии в 1/8 финала на 57-й секунде. А нидерландец Дониэлл Мален, который совершил «самострел» на 6-й минуте в поединке с австрийцами, стал автором самого быстрого автогола ЧЕ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы на Euro-2024

Минута Игрок Сборная Соперник Счет 0'23’’ Надим БАЙРАМИ Албания Италия 1:2 0'57’’ МЕРИХ Демирал Турция Австрия 2:1 1'15’’ Юри ТИЛЕМАНС Бельгия Румыния 2:0 1'33’’ Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ Грузия Португалия 2:0 5' Иван ШРАНЦ Словакия Бельгия 1:0 6' Дониэлл МАЛЕН* Нидерланды Австрия 2:3 7' Хави СИМОНС Нидерланды Англия 1:2 9' Гернот ТРАУНЕР Австрия Польша 3:1 9' Рандаль КОЛО МУАНИ Франция Испания 1:2 10' Флориан ВИРЦ Германия Шотландия 5:1

* автогол.