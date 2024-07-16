Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автором самого быстрого гола Евро-2024 стал албанец Байрами
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 15:31 | Обновлено 16 июля 2024, 16:32
168
0

Автором самого быстрого гола Евро-2024 стал албанец Байрами

Этот гол стал самым быстрым в истории Евро

16 июля 2024, 15:31 | Обновлено 16 июля 2024, 16:32
168
0
Автором самого быстрого гола Евро-2024 стал албанец Байрами
Getty Images/Global Images Ukraine. Недим Байрами

10 мячей на Euro-2024 были забиты в первой 10-минутке. Быстрее всех отличился, причем не только на этом чемпионате, а в истории финальных турниров, албанец Надим Байрами, который открыл счет в матче с Италией на 23-й секунде. В свою очередь, турок Мерих Демирал забил самый ранний мяч в истории на стадии плей-офф, поразив ворота Австрии в 1/8 финала на 57-й секунде. А нидерландец Дониэлл Мален, который совершил «самострел» на 6-й минуте в поединке с австрийцами, стал автором самого быстрого автогола ЧЕ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы на Euro-2024

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

0'23’’

Надим БАЙРАМИ

Албания

Италия

1:2

0'57’’

МЕРИХ Демирал

Турция

Австрия

2:1

1'15’’

Юри ТИЛЕМАНС

Бельгия

Румыния

2:0

1'33’’

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ

Грузия

Португалия

2:0

5'

Иван ШРАНЦ

Словакия

Бельгия

1:0

6'

Дониэлл МАЛЕН*

Нидерланды

Австрия

2:3

7'

Хави СИМОНС

Нидерланды

Англия

1:2

9'

Гернот ТРАУНЕР

Австрия

Польша

3:1

9'

Рандаль КОЛО МУАНИ

Франция

Испания

1:2

10'

Флориан ВИРЦ

Германия

Шотландия

5:1

* автогол.

По теме:
Автором самого позднего гола Евро-2024 стал Мерино
Источник: у Беллингема плохие отношения с партнерами по сборной Англии
Шесть испанцев. УЕФА объявил символическую сборную Евро-2024
цифры и факты Евро-2024 Недим Байрами
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
Бокс | 16 июля 2024, 08:10 0
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса

ЭйДжей отметил Мухаммеда Али

Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА
Футбол | 16 июля 2024, 14:20 1
Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА
Чеферин хочет еще раз баллотироваться на пост президента УЕФА

Глава организации ранее обещал не баллотироваться на еще один срок

Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Футбол | 16.07.2024, 13:40
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
После вылета из Евро только 6 игроков Украины вернулись в лагерь сборной
Футбол | 16.07.2024, 02:29
После вылета из Евро только 6 игроков Украины вернулись в лагерь сборной
После вылета из Евро только 6 игроков Украины вернулись в лагерь сборной
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 07:05
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
ФОТО. Свитолина вместе с дочерью отдыхают на Лазурном берегу
ФОТО. Свитолина вместе с дочерью отдыхают на Лазурном берегу
14.07.2024, 17:56 6
Теннис
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
15.07.2024, 03:05 6
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем