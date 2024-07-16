Автором самого быстрого гола Евро-2024 стал албанец Байрами
Этот гол стал самым быстрым в истории Евро
10 мячей на Euro-2024 были забиты в первой 10-минутке. Быстрее всех отличился, причем не только на этом чемпионате, а в истории финальных турниров, албанец Надим Байрами, который открыл счет в матче с Италией на 23-й секунде. В свою очередь, турок Мерих Демирал забил самый ранний мяч в истории на стадии плей-офф, поразив ворота Австрии в 1/8 финала на 57-й секунде. А нидерландец Дониэлл Мален, который совершил «самострел» на 6-й минуте в поединке с австрийцами, стал автором самого быстрого автогола ЧЕ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые голы на Euro-2024
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
0'23’’
|
Надим БАЙРАМИ
|
Албания
|
Италия
|
1:2
|
0'57’’
|
МЕРИХ Демирал
|
Турция
|
Австрия
|
2:1
|
1'15’’
|
Юри ТИЛЕМАНС
|
Бельгия
|
Румыния
|
2:0
|
1'33’’
|
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ
|
Грузия
|
Португалия
|
2:0
|
5'
|
Иван ШРАНЦ
|
Словакия
|
Бельгия
|
1:0
|
6'
|
Дониэлл МАЛЕН*
|
Нидерланды
|
Австрия
|
2:3
|
7'
|
Хави СИМОНС
|
Нидерланды
|
Англия
|
1:2
|
9'
|
Гернот ТРАУНЕР
|
Австрия
|
Польша
|
3:1
|
9'
|
Рандаль КОЛО МУАНИ
|
Франция
|
Испания
|
1:2
|
10'
|
Флориан ВИРЦ
|
Германия
|
Шотландия
|
5:1
* автогол.
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