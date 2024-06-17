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  4. Австрия – Франция. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 22:57 |
2366
0

Австрия – Франция. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча группового этапа ЧЕ

17 июня 2024, 22:57 |
2366
0
Австрия – Франция. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.

Евро-2024. Группа D, 17 июня.

Австрия – Франция – 0:1
Гол: Вебер, 38 (автогол)

ГОЛ! Вебер, 38 (автогол)

Трансляция матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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