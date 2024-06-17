Чемпионат Европы17 июня 2024, 22:57 |
2366
0
Австрия – Франция. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча группового этапа ЧЕ
17 июня 2024, 22:57 |
2366
0
17 июня в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.
Евро-2024. Группа D, 17 июня.
Австрия – Франция – 0:1
Гол: Вебер, 38 (автогол)
ГОЛ! Вебер, 38 (автогол)
Трансляция матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2024, 07:19 7
Украинцем заинтересовались два клуба АПЛ
Футбол | 17 июня 2024, 22:35 10
Экс-игрок сборной высказался об украинском вратаре
Футбол | 17.06.2024, 00:26
Футбол | 17.06.2024, 20:58
Футбол | 17.06.2024, 14:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2024, 20:51 8
16.06.2024, 00:49 1
17.06.2024, 06:23 1
16.06.2024, 16:20 3
17.06.2024, 01:16
16.06.2024, 10:40 3
16.06.2024, 06:23 28
15.06.2024, 19:53 5