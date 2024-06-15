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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 19:01 |
669
0

Испания – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

15 июня 2024, 19:01 |
669
0
Испания – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Готовясь к чемпионату Европы, Красная фурия под руководством Луиса де ла Фуэнте разгромила команды Андорры (5:0) и Северной Ирландии (5:1).

Хорватская команда, которую возглавляет Златко Далич, в июне провела спарринги с Северной Македонией (3:0) и Португалией (2:1).

На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия – 0:0

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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