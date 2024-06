Представлен приз лучшему голеадору Евро-2024. Трофей для Довбика?

Европейский футбольный союз показал, как выглядит приз лучшему бомбардиру чемпионата Европы 2024.

Сообщается, что награда разработана командой платежной системы Alipay+. Дизайн приза вдохновлен китайским иероглифом 支 (чжи), который означает «поддерживать», «платить / получать деньги».

Как известно, Евро-2024 возьмет старт в Германии в пятницу, 14 июня.

Напомним, в рядах сборной Украины в турнире будет участвовать нападающий Артем Довбик, который по итогам сезона-2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что известен арбитр стартового матча Евро-2024.

🏆 Alipay+ has unveiled the Top Scorer Trophy for #EURO2024



Inspired by the Chinese character 支 (zhi), the design reflects Alipay+’s commitment to global payment solutions and football unity.#EUROTopScorer @AlipayPlus pic.twitter.com/sm6jgQ7KEq