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  4. Представлен приз лучшему голеадору Евро-2024. Трофей для Довбика?
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 12:02 | Обновлено 12 июня 2024, 12:08
395
1

Представлен приз лучшему голеадору Евро-2024. Трофей для Довбика?

Награда имеет оригинальный вид

12 июня 2024, 12:02 | Обновлено 12 июня 2024, 12:08
395
1
Представлен приз лучшему голеадору Евро-2024. Трофей для Довбика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Европейский футбольный союз показал, как выглядит приз лучшему бомбардиру чемпионата Европы 2024.

Сообщается, что награда разработана командой платежной системы Alipay+. Дизайн приза вдохновлен китайским иероглифом 支 (чжи), который означает «поддерживать», «платить / получать деньги».

Как известно, Евро-2024 возьмет старт в Германии в пятницу, 14 июня.

Напомним, в рядах сборной Украины в турнире будет участвовать нападающий Артем Довбик, который по итогам сезона-2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что известен арбитр стартового матча Евро-2024.

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Евро-2024 УЕФА
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Андрій Милявський
прогноз  на голи Довбика - 2 румунам  (1 з пенальті), 2 словакам, 1 бельгійцям, перший матч плейоф - 1 гол, чвертьфінал - 1 гол в екстратаймі, півфінал - 0 голів, фінал -  1 гол в екстратаймі - 8 голів за турнір і золота бутся турніру)
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