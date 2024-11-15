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  4. ВИДЕО. В честь дня рождения. УЕФА вспомнила спасительный гол Цыганкова
Чемпионат Европы
15 ноября 2024, 15:33 |
729
0

ВИДЕО. В честь дня рождения. УЕФА вспомнила спасительный гол Цыганкова

Вингер сборной Украины сравнял счет в сверхважном матче против Исландии

15 ноября 2024, 15:33 |
729
0
ВИДЕО. В честь дня рождения. УЕФА вспомнила спасительный гол Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 ноября 2024 года свой 27-й день рождения празднует вингер каталонской «Жироны» и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.

В честь этого события официальный аккаунт УЕФА в социальной сети Twitter опубликовал видео мастерского гола уже 27-летнего футболиста в ворота сборной Исландии (2:1) в финальном матче плей-офф за выход на Евро-2024.

Стоит отметить, что именно благодаря этому забитому мячу «сине-желтые» сравняли счет, что впоследствии позволило выиграть поединок.

ВИДЕО. В честь дня рождения. УЕФА вспомнила спасительный гол Цыганкова

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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