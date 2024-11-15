ВИДЕО. В честь дня рождения. УЕФА вспомнила спасительный гол Цыганкова
Вингер сборной Украины сравнял счет в сверхважном матче против Исландии
15 ноября 2024 года свой 27-й день рождения празднует вингер каталонской «Жироны» и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.
В честь этого события официальный аккаунт УЕФА в социальной сети Twitter опубликовал видео мастерского гола уже 27-летнего футболиста в ворота сборной Исландии (2:1) в финальном матче плей-офф за выход на Евро-2024.
Стоит отметить, что именно благодаря этому забитому мячу «сине-желтые» сравняли счет, что впоследствии позволило выиграть поединок.
ВИДЕО. В честь дня рождения. УЕФА вспомнила спасительный гол Цыганкова
Viktor Tsygankov 🇺🇦#EURO | @uafukraine pic.twitter.com/AMoDq9jcto— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 15, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец высказался о декабрьском реванше
В «КСА Стяуа» считают, что Мирча должен им денег