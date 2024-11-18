ПЛАТИНИ: «Я против VAR. Использовал бы его только...»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Функционер заявил, что использовал бы VAR только в одном случае.

«VAR? Я против этого, он не делает правильные вещи. Я бы использовал его только для офсайда. Что касается фолов – я позволил бы судьям решать», – сказал Платини.

Мишель Платини был президентом УЕФА в период с 2007 по 2016 годы. В настоящее время организацию возглавляет Александрер Чеферин.

Ранее сообщалось, что ФИФА готовит революцию. Тренеры смогут оспаривать решения арбитров.