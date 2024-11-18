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18 ноября 2024, 10:56 |
794
2

ПЛАТИНИ: «Я против VAR. Использовал бы его только...»

Бывший президент УЕФА считает, что нужно больше доверять арбитрам

18 ноября 2024, 10:56 |
794
2
ПЛАТИНИ: «Я против VAR. Использовал бы его только...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Функционер заявил, что использовал бы VAR только в одном случае.

«VAR? Я против этого, он не делает правильные вещи. Я бы использовал его только для офсайда. Что касается фолов – я позволил бы судьям решать», – сказал Платини.

Мишель Платини был президентом УЕФА в период с 2007 по 2016 годы. В настоящее время организацию возглавляет Александрер Чеферин.

Ранее сообщалось, что ФИФА готовит революцию. Тренеры смогут оспаривать решения арбитров.

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VAR Мишель Платини УЕФА ФИФА
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 2
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justhateme
Враховуючи шо Платіні корумпований чорт, то його аргументи мають трохи йти нахєр.
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+2
GloryUkraine
Арбітри і з ВАРом вміють намутити.
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