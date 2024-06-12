Чемпионат Европы12 июня 2024, 11:28 | Обновлено 12 июня 2024, 11:34
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Станет исторической личностью. Известен арбитр стартового матча Евро-2024
Турнир откроет поединок Германия – Шотландия
12 июня 2024, 11:28 | Обновлено 12 июня 2024, 11:34
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В пятницу, 14 июня, в Германии возьмет старт финальная часть чемпионата Европы 2024 года.
В матче-открытии Евро на поле сойдутся сборные Германии и Шотландии.
Стартовый свисток в историческом поединке в 22:00 по киевскому времени даст французский арбитр Клеман Тюрпен, которому 42 года.
Тюрпену будут помогать соотечественники Николя Дано и Бенжамен Паже, резервный арбитр – Франсуа Летексье.
Ранее, напомним, сообщалось, что на церемонии открытия Евро-2024 почтут память легенды Бундестим.
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