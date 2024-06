На церемонии открытия Евро-2024 почтут память легенды Бундестим

Европейский футбольный союз уведомил о том, что во время церемонии открытия чемпионата Европы 2024, которая состоится 14 июня, почтут память бывшего игрока «Баварии» и экс-тренера Бундестим Франца Беккенбауэра.

Легендарный Кайзер Франц скончался 7 января этого года на 79-м году жизни.

Будучи игроков, он сыграл в 103 матчах за сборную Германии, забил 14 голов, также он по одному разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы. В 1972 и 1976 годах Беккенбауэр становился обладателем Золотого мяча.

В качестве тренера сборной Германии Беккенбауэр в 1990 году выигрывал чемпионат мира, а с «Баварии» один раз побеждал в Бундеслиге и Кубке УЕФА.

Ранее сообщалось, что назван старт Германии на первую игру на Евро-2024 против сборной Шотландии.

We will honour the life of Franz Beckenbauer at the #EURO2024 opening ceremony on Friday.



The Germany great passed away aged 78 in January, having lifted the European Championship and World Cup as a player, and the latter as a coach.



Full details: ⬇️