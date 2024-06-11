Назван старт Германии на первую игру на Евро-2024. Двух с Украиной не было

В Германии уверены, что главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман уже определился со стартовым составом на матч открытия чемпионата Европы 2024 с Шотландией, который состоится в пятницу, 14 июня (начало – в 22:00 по киевскому времени).

Сообщается, что в стартовом составе немцев на матч с тартановой армией появятся Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Антонио Рюдигер, Максимилиан Миттельштедт, Тони Кроос, Роберт Андрих, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц и Кай Хаверц.

Также источник уверяет, что Никлас Фюллькруг, Лерой Сане и Паскаль Гросс входят в «расширенный состав стартовых одиннадцати» и, таким образом, имеют наибольшие шансы на получение игрового времени.

Напомним, 3 июня сборная Германии провела спарринг с командой Украины, который завершился вничью 0:0. Их предполагаемого стартового состава Бундестим на Шотландию против украинцев с первых минут не играли Рюдигер и Кроос, зато играли Вальдемар Антон и Паскаль Гросс.

Ранее сообщалось, что легенда «Баварии» с пессимизмом оценил шансы Германии на Евро-2024.