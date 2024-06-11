Легенда Баварии с пессимизмом оценил шансы Германии на Евро-2024

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус, на сету которого 150 матчей в форме Бундестим, поделился мнением о перспективах немецкой дружины на домашнем Евро-2024, который возьмет старт 14 июня.

«После этих выступлений (речь о спаррингах с Украиной (0:0) и Грецией (2:1). – прим.) Германия не является главным фаворитом на чемпионате Европы. Однако мы входим в их число, в том числе – из-за преимущества домашнего поля. Я надеюсь, что эйфория в Германии будет велика не только на стадионах, а и в городах и на улицах», – признался 63-летний Маттеус.

Сборная Германии на групповой стадии Евро-2024 сыграет в квартете с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы 2024.