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Германия
11 июня 2024, 10:46 | Обновлено 11 июня 2024, 10:49
193
1

Легенда Баварии с пессимизмом оценил шансы Германии на Евро-2024

Лотар Маттеус – о перспективах команды Юлиана Нагельсманна

11 июня 2024, 10:46 | Обновлено 11 июня 2024, 10:49
193
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Легенда Баварии с пессимизмом оценил шансы Германии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус, на сету которого 150 матчей в форме Бундестим, поделился мнением о перспективах немецкой дружины на домашнем Евро-2024, который возьмет старт 14 июня.

«После этих выступлений (речь о спаррингах с Украиной (0:0) и Грецией (2:1). – прим.) Германия не является главным фаворитом на чемпионате Европы. Однако мы входим в их число, в том числе – из-за преимущества домашнего поля. Я надеюсь, что эйфория в Германии будет велика не только на стадионах, а и в городах и на улицах», – признался 63-летний Маттеус.

Сборная Германии на групповой стадии Евро-2024 сыграет в квартете с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы 2024.

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Евро-2024 сборная Германии по футболу Лотар Маттеус Юлиан Нагельсманн
Юрій Остроумов Источник: Sky Germany
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Saar
Як завжди у всі часи: Німеччина, Франція, Іспанія,Італія та Англія. Вже потім: Португалія та Нідерланди.
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