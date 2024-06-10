Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры

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Совсем скоро в Германии начнется чемпионат Европы по футболу. Турнир традиционно стартует матчами группы А, где кроме хозяев – сборной Германии, сыграют Шотландия, Венгрия и Швейцария.

Германия

Путь на Евро

Германия – хозяйка Евро-2024, поэтому Бундестим был лишен «прелести» отборочных поединков. С декабря 2022 года национальная сборная Германии проводит лишь товарищеские матчи.

И проводит она их не весьма успешно.

После провала Бундестим на ЧМ-2022, главный тренер сборной Ханси Флик сумел сберечь свой пост. Однако ненадолго: осенью 2023 года Флик был отправлен в отставку. Ведомая им команда проиграла в трех матчах кряду, а без побед провела аж пять поединков (в том числе не выиграла у сборной Украины в Бремене: ничья 3:3).

На вакантное место был назначен еще один бывший наставник «Баварии» – Юлиан Нагельсманн, под руководством которого немцы и сыграют на домашнем Евро.

Однако поначалу и у Нагельсманна дела во главе Бундестим не заладились. Он начал «за здравие», выиграв дебютный поединок (против сборной США), но дальше пришлось наступать на те же грабли, на которые до этого наступил и Флик.

Уже под руководством Нагельсманна сборная Германии уступила туркам – 2:3 и австрийцам – 0:2.

Однако в марте нынешнего года сборная Германии провела два качественных поединка против топ-соперников. Бундестим обыграла на выезде французов – 2:0, а в родных стенах одержала волевую победу над сборной Нидерландов – 2:1.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Казалось, что у Юлиана Нагельсманна отличное будущее во главе «Баварии». И сам Нагельсманн, и руководство «Звезды Юга» не единожды подчеркивали прочность своего союза. Именно «Баварию» Нагельсманн считал главной командой своей жизни. И не скрывал эмоций, когда в июле 2021 года его представили в качестве наставника Рекордмастера.

Однако союз лучшего немецкого клуба и одного из лучших немецких тренеров продержался недолго. В марте 2023 года Юлиан покинул мюнхенский клуб. Покинул не по своей воле.

Но без работы молодой тренер долго не оставался. В сентябре того же года Юлиан Нагельсманн возглавил национальную сборную Германии – после того, как с поста ее наставника был уволен Ханси Флик.

Контракт с Нагельсманном был подписан до конца июля 2024 года. То есть, до конца Евро-2024.

Однако еще прошлой зимой ходили слухи, что руководство немецкого футбольного Союза недовольно работой наставника во главе Бундестим – из-за неудачных результатов команды, и что сборную Германии снова ждет смена на тренерском мостике, а герр Нагельсманн опять может вернуться в «Баварию».

Но весной нынешнего года ситуация поменялась. Причем кардинально. Юлиан Нагельсманн не только удержался на своем посту, но и продлил контракт с Бундестим еще на два года. Стало быть, 36-летний тренер получил карт-бланш после побед его команды над французами и голландцами. Теперь Юлиан будет рулить сборной до окончания чемпионата мира 2026 года.

Хотя, все же, из-за пролонгации соглашения расслабляться тренеру не стоит. Ведь, если его команда провалится на домашнем Евро, вряд ли ему позволят работать дальше. После ничейного матча в спарринге со сборной Украины (0:0) Юлиану досталось на орехи…

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Очень крутой состав подобрался у нынешней сборной Германии. Особенно, если учесть, скольких достойных игроков Нагельсманн отцепил от итогового списка футболистов, которые будут защищать цвета Бундестим на домашнем Евро. Чего стоят лишь Хуммельс и Горецка.

Но такие «столпы» немецкой сборной, как Нойер, Сане, Рюдигер, Гюндоган, Кроос, Мюллер – в строю.

Однако на данный момент и главной звездой, и главным системообразующим футболистом сборной Германии является не кто-то из вышеперечисленного списка, а молодая поросль немецкого футбола – Флориан Вирц.

21-летний полузащитник в недавно завершившемся клубном сезоне стал не только чемпионом Германии и обладателем национального кубка в составе «Байера», но и лучшим футболистом Бундеслиги.

Несмотря на юный возраст, карьера Вирца уже сейчас усыпана достижениями и титулами. Флориан признавался на Родине лучшим молодым игроком – и среди семнадцатилетних, и среди девятнадцатилетних.

В 2021 году он стал чемпионом Европы среди молодежных команд (до 21 года).

В Германии надеются, что именно Вирц, лучший молодой футболист последнего сезона Лиги Европы, даст Бундестим то, чего этой команде уже давно не хватало: необходимый баланс между обороной и атакой. И если этот парень получит необходимую для него свободу действий и помощь партнеров и тренера, то его команда будет способна на чудеса.

Заявка

Голкиперы: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александер Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Генрихс, Давид Раум (оба – РБ «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»)

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»)

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Ориентировочный состав

Нойер – Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих –Кроос, Гросс – Вирц, Гюндоган, Сане – Хаверц.

Расписание матчей

14 июня

Германия – Шотландия (22.00 по киевскому времени, «Арена Мюнхен»)

19 июня

Германия – Венгрия (19.00 по киевскому времени, «МХП-Арена»)

23 июня

Швейцария – Германия (22.00 по киевскому времени, «Вальдштадион»)

Прогноз на групповой этап: первое место.

Шотландия

Путь на Евро

Шотландцы на одном дыхании провели отборочную кампанию к чемпионату Европы 2024 года. Подопечные Стива Кларка попали в непростую группу – с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром, однако сумели с честью выйти из непростой ситуации.

В пассиве шотландцев – лишь одно поражение в отборе (уступили испанцам на выезде 0:2). Однако в родных стенах скотты победили «Фурию» с аналогичным счетом – 2:0.

Но за первое место шотландцы боролись лишь на первой дистанции отборочного турнира. Им все карты спутали две досадные ничьи - с грузинами и норвежцами. Эти оплошности и отбросили «тартановых» на итоговое второе место в группе, ведь в активе Испании – семь побед и лишь одно поражение.

Тем не менее, команда Кларка без проблем заняла второе место в группе, опередив финишировавшую третьей Норвегию на целых шесть очков и выйдя во второй раз подряд на чемпионат континента. А всего скотты трижды пробивались на чемпионат Европы, однако далее группового этапа они не заходили.

Мощно проведя отбор на Евро, затем скотты заметно поубавили свою прыть. В контрольных матчах они не особо радовали своих болельщиков. Сборной Нидерландов подопечные Кларка уступили разгромно – 0:4. Не сумели совладать и со сборной Северной Ирландии: поражение 0:1. Вряд ли можно считать утешением и более чем скромную победу 2:0 над футбольным «карликом» - сборной Гибралтара.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Кларк

60-летний Стивен Кларк на посту главного тренера сборной Шотландии пока что не может похвастаться особыми достижениями, но у себя на малой родине этот специалист котируется очень высоко.

Имя себе Кларк «сделал» еще в игроцкую бытность. Он был хорошим правым защитником в «Сент-Миррене», за который в середине восьмидесятых годов прошлого века отпахал пять сезонов.

После чемпионата Шотландии Кларк пошел на повышение: его ангажировал «Челси». За лондонский клуб шотландец отыграл аж одиннадцать сезонов. И добыл в качестве игрока свои главные трофеи – Кубок Англии и Кубок обладателей кубков.

Сразу же после окончания активных выступлений Стивен перешел на тренерскую работу: он стал ассистентом Гуллита в «Ньюкасле». Но спустя год вернулся в ставший родным «Челси», где работал с молодежными командами, а чуть позже вошел в тренерский штаб первой команды «синих», возглавляемый Моуринью.

Успел поработать и в тренерских штабах «Вест Хэма» и «Ливерпуля». Везде, где не работал, пользовался авторитетом и поддержкой болельщиков. Однако Стив всегда хотел попробовать «рулить» командой в качестве главного тренера. И такая возможность выпала в «Вест Бромвиче». Первый сезон во главе «ВБА» Кларку удался, но во втором случился провал, и он был уволен.

Неудачей завершилась и попытка тренировать «Рединг».

Но вот с «Килмарноком» Стиву удалось добиться куда больших успехов. За два года работы в этом клубе Кларка дважды называли лучшим тренером Шотландии, а его подопечные примеряли бронзовые награды первенства.

В мае 2019 года Стив Кларк возглавил сборную Шотландии. Отбор на Евро-2020 скотты провалили, однако, все же, сумели пробиться на турнир через запасной вариант – Лигу наций.

На Евро-2020 шотландцы запомнились огненной ничьей с англичанами. Но дальше проиграли чехам и хорватам и не вышли из группы.

На Евро-2024 Шотландия под руководством Кларка зашла уже через «парадный вход». Возможно, в этот раз «тартановым» наконец-то удастся преодолеть групповой барьер континентальных чемпионатов.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Иного толка лидеров в сборной Шотландии и быть не может. Тут все сплошь и рядом – бойцы до мозга костей. Один из самых ярких и самых ярых бойцов – Эндрю Робертсон. Не зря ведь его называют «Храброе сердце».

По амплуа Робертсон – крайний защитник. Однако сугубо оборонительной работой Эндрю не занимается. Ему на откуп отдан весь левый фланг. Причем не только в сборной, но и в «Ливерпуле».

За команду из Мерсисайда шотландец выступает уже семь лет. За это время Эндрю успел выиграть почти все титулы как английского, так и европейского футбола.

Он был безоговорочным игроком основного состава при Клоппе. Но вот как будет после того, как «красных» возглавил Слот – сказать сложно.

Однако место Робертсона в стартовом составе сборной Шотландии не вызывает сомнений. Там он – железобетонный игрок основы. Настоящий боец и лидер. Одним словом, храброе сердце.

Заявка

Голкиперы: Зендер Кларк, Крейг Гордон (оба – «Хартс»), Ангус Ганн («Норвич»), Лием Келли («Мотервелл»)

Защитники: Лием Купер («Лидс»), Грант Хенли («Норвич»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»), Райян Портеус («Уотфорд»), Энтони Ралстон, Грег Тейлор (оба – «Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»)

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райян Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Райян Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Каллум Макгрегор («Селтик»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт МакТоминей («Манчестер Юнайтед»)

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14 июня

Германия – Шотландия (22.00 по киевскому времени, «Арена Мюнхен»)

19 июня

Шотландия – Швейцария (22.00 по киевскому времени, «Рейн Энерги Штадион»)

23 июня

Шотландия – Венгрия (22.00 по киевскому времени, «МХП-Арена»)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

Венгрия

Путь на Евро

Венгры квалификацию Евро-2024 прошли без поражений. В активе команды пять побед и три ничьих. Подопечные Марко Росси на четыре очка опередили сборную Сербии, которая финишировала на втором месте.

Следует отметить, что отборочная группа венграм попалась не самая сильная. Кроме сербов, там были еще две команды из восточной Европы – Черногория и Болгария, а также национальная команда Литвы.

Ничьи венгров – все выездные: с Черногорией, Литвой и Болгарией. А вот в родных стенах Венгрия неизменно побеждала.

Своего главного конкурента в группе – Сербию – венгры обыграли дважды: в обоих случаях был зафиксирован счет 2:1. Более того, сценарий тех двух поединков был очень похожим. Венгры доминировали в первых таймах, а после перерыва делали акцент на защите и удержании нужного счета.

Лучший показатель сборной Венгрии на чемпионатах Европы – третье место далекого 1964 года.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Росси

Уже шесть лет, как национальную сборную Венгрии возглавляет итальянский специалист Марко Росси. До прихода Росси на пост главного тренера венгерской сборной, особой узнаваемостью он похвастаться не мог. Ни в качестве футболиста, ни в роли тренера.

Главным достижением Росси-игрока можно считать небольшой отрезок времени в 1996 году, когда он защищал цвета немецкого «Айнтрахта». Однако нельзя утверждать, что Марко оставил заметный след в команде из Франкфурта (он провел всего лишь 15 поединков).

А больше всего он запомнился по играм за «Брешию», за которую отыграл пять сезонов.

Тренерскую карьеру начал в непримечательных итальянских коллективах, наиболее известным среди которых была «Специя».

Но в 2012 году в карьере Росси наступил неожиданный поворот – его позвали на тренерский мостик одного из грандов венгерского футбола – «Гонвед». Этот клуб он привел к титулу чемпиона страны. Но был вынужден уйти в отставку из-за разногласий с руководством.

После «Гонведа» его позвали в словацкий «ДАК 1904». С этим коллективом Росси занял третье место в национальном чемпионате.

Летом 2018 года он вернулся в Венгрию. Но уже в ином статусе: возглавил национальную сборную.

Под его руководством венгры вышли на Евро-2020. В 2020-м Росси был признан лучшим тренером Венгрии.

На Евро-2020 Венгрия попала в «группу смерти»: с французами, немцами и португальцами. Команде Роналду подопечные Росси проиграли без вариантов (0:3), а вот с французами и немцами расписали боевые ничьи.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Молодой, да ранний. Доминику Собослаи – всего 23 года, но он уже успел оставить заметный след в истории обоих «Ред Буллов» – и из Зальцбурга, и из Лейпцига, а теперь является заметной фигурой и в самом «Ливерпуле», куда перешел летом прошлого года.

Собослаи на «Энфилде» получил футболку с восьмым номером. И его сразу же начали сравнивать с культовым игроком «красных» – Джеррардом.

Но, несмотря на «тяжесть» игрового номера, Собослаи за короткое время сумел отлично себя зарекомендовать. Более того, именно этот венгерский полузащитник стал олицетворять новую среднюю линию «Ливерпуля». Очень жаль, что ее строительство так и не успел завершить Юрген Клопп.

Однако почему-то кажется, что и наследник Юргена Арне Слот будет тоже делать ставку на креативного венгра с сумасшедшим ударом, которого фаны «Ливера» считают лучшим центральным полузащитником «красных» после Стивена Джеррарда.

Несомненным лидером является Собослаи и в своей национальной сборной. Если нужно поднять боевой дух партнеров, то в этом Доминик более чем убедительный.

В матче против сборной Черногории, в котором венгры оформили путевку на Евро-2024, Собослаи сделал дубль. И после финального свистка подошел к трибунам поблагодарить фанов за поддержку. И не только поблагодарил, но и выпил с ними палинки, чем произвел настоящий фурор среди болельщиков.

Заявка

Голкиперы: Петер Гулачи (РБ «Лейпциг»), Дибус Денеш («Ференцварош»), Петер Саппанош («Пакш»)

Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фегервар»), Адам Ланг («Омония), Вилли Орбан (РБ «Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»)

Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаша»), Лоик Него («Гавр»), Андраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»)

Нападающие: Мартин Адам («Ульсан Хендай»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниэль Газдаг («Филадельфия Юнион»), Кристоффер Горват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Венгрия – Швейцария (16.00 по киевскому времени, «Рейн Энерги Штадион»)

19 июня

Германия – Венгрия (19.00 по киевскому времени, «МХП-Арена»)

23 июня

Шотландия – Венгрия (22.00 по киевскому времени, «МХП-Арена»)

Прогноз на групповой этап: третье место

Швейцария

Путь на Евро

На пути в финальную стадию Евро-2024 Швейцария попала в разношерстую отборочную группу – вместе с Румынией, Израилем, беларусью, Косово и Андоррой.

Именно «нати» были «гегемоном» своей группы, но доказать свой статус на деле им не удалось. Несмотря на отсутствие в группе топ-оппонентов, подопечные Якина не сумели финишировать на первом месте: они уступили первенство румынам, проиграв им пять очков.

Именно от сборной Румынии швейцарцы потерпели единственное поражение в отборе: на выезде 0:1. Дома лидеры группы расписали боевую ничью 2:2.

В квалификации у Швейцарии много ничьих – пять, тогда как побед – четыре. Альпийская сборная дважды обыграла андоррцев, по разу одолев белорусов и израильтян.

Для сборной Швейцарии предстоящее континентальное первенство – шестое по счету.

Лучший в истории результат был добыт три года назад. На Евро-2020 (а по факту 2021) сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал, одолев в первом раунде плей-офф одного из главных фаворитов турнира – сборную Франции.

В контрольных поединках накануне Евро-2024 швейцарцы демонстрируют отличные навыки игры в защите. В частности, в поединках против мощных соперников – Ирландии и Дании – подопечные Якина не пропустили ни одного мяча. Со скандинавами была зафиксирована нулевая ничья, островитян переиграли 1:0. Также Швейцария одержала уверенную победу со счетом 4:0 в контрольном поединке над Эстонией.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

История повторяется. Но уже в несколько иной интерпретации. Двадцать лет назад Мурат Якин в составе национальной сборной Швейцарии отправился со своей командой на Евро-2004, который проходил на полях Португалии. Мурат тогда был одним из ведущих защитников «нати», а его младший брат Хакан – одним из лидеров атакующего звена команды.

На Евро-2024 Мурат Якин везет национальную сборную Швейцарии уже в качестве тренера.

Легенда сборной Швейцарии возглавил национальную сборную своей страны в 2021 году, фактически сразу после того, как швейцарцы успешно выступили на Евро-2021, дойдя до четвертьфинала.

Тогдашний наставник альпийской сборной Владимир Петкович решил покинуть сборную. И выбор функционеров федерации при определении нового наставника пал именно на Мурата Якина. По его словам, он не ожидал, что выпадет такой шанс. На то время Мурат работал во втором дивизионе швейцарского футбола, и особыми успехами похвастаться не мог. Однако за былые заслуги перед сборной именно Якина-старшего утвердили новым тренером сборной Швейцарии.

Первый блин для Якина на новом месте не оказался комом. Его команда достаточно успешно сыграла в группе Лиги наций, заняв третье место следом за сборными Испании и Португалии.

Пробились швейцарцы и на ЧМ-2022. И вышли из группы. Но в 1/8 финала были нещадно биты португальцами – 1:6.

На полях Германии Якин попытается повторить достижение своего предшественника Петковича. Во всяком случае, именно такого результата (выхода в четвертьфинал) ждут от него на Родине.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Гранит Джака – безоговорочный лидер и мозг нынешней сборной Швейцарии. Да и не только нынешней. А и той, что выступала на предыдущем Евро. И, не исключено, останется в таком статусе и на следующий большой турнир, ведь полузащитнику всего-то 31 год.

А такое впечатление, что он выступает на высоком уровне уже много десятилетий. За широкими плечами Гранита – титулы и признание в «Базеле», ключевая роль в игре гладбахской «Боруссии», Кубок Англии в составе «Арсенала», и вишенка на торте – золотой дубль с «Байером» в нынешнем сезоне. С победным голом Гранита в финале Кубка Германии.

В сборной Швейцарии Джака-старший (его младший брат Таулянт тоже стал хорошим футболистом; однако, в отличие от Гранита, он решил защищать цвета сборной Албании) тоже успел отличиться более чем серьезным результатом. Осенью прошлого года Гранит провел 120-й поединок за «нати», и теперь является рекордсменом в истории этой сборной.

И на достигнутом он останавливаться не собирается. Во всяком случае, его место и роль в основе сборной Швейцарии на Евро-2024 не подлежит сомнению.

Заявка

Голкиперы: Паскаль Лоретц («Люцерн»), Ивон Мвого («Лорьян»), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Ян Зоммер («Интер»)

Защитники: Нико Эльведи («Боруссия» М), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Кевин Мбабу («Аугсбург»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»), Рикардо Родригес («Торино»)

Полузащитники: Зеки Амдуни («Бернли»), Ремо Фройлер («Болонья»), Гранит Джака («Байер»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Ардон Джашари («Люцерн»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Ридер («Ренн»), Венсан Сьерро («Тулуза»), Филипп Угринич («Янг Бойз»), Стивен Цубер (АЕК), Квадво Дуа («Лудогорец»), Денис Закария («Монако»)

Нападающие: Дан Ндойе («Болонья»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Ноа Окафор («Милан»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Венгрия – Швейцария (16.00 по киевскому времени, «Рейн Энерги Штадион»)

19 июня

Шотландия – Швейцария (22.00 по киевскому времени, «Рейн Энерги Штадион»)

23 июня

Швейцария – Германия (22.00 по киевскому времени, «Вальдштадион»)

Прогноз на групповой этап: второе место