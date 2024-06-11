Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола высказался о фаворитах Евро-2024. Назвал свой интерес
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 10:30 | Обновлено 11 июня 2024, 10:34
808
0

Гвардиола высказался о фаворитах Евро-2024. Назвал свой интерес

Испанский специалист – о шансах топовых сборных

11 июня 2024, 10:30 | Обновлено 11 июня 2024, 10:34
808
0
Гвардиола высказался о фаворитах Евро-2024. Назвал свой интерес
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы 2024, который 14 июня возьмет старт в Германии.

«Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», – заявил Гвардиола.

Сборная Англии, напомним, в группе Евро-2024 померится силами с командами Дании, Сербии и Словении.

Ранее Жузеп Гвардиола неожиданно отреагировал на получение приза лучшему тренеру АПЛ.

По теме:
Сборная Шотландии – самая возрастная команда на Euro-2024
ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет матч против Молдовы
В Испании уверены в Лунине в преддверии Евро-2024. Пояснили, почему так
Евро-2024 Жузеп Гвардиола сборная Англии по футболу сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал Кубка Стэнли. Флорида оформила 4 шайбы, проблемы Эдмонтона
Хоккей | 11 июня 2024, 07:51 3
Финал Кубка Стэнли. Флорида оформила 4 шайбы, проблемы Эдмонтона
Финал Кубка Стэнли. Флорида оформила 4 шайбы, проблемы Эдмонтона

Пантеры выиграли оба домашних матча

Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Бокс | 10 июня 2024, 11:06 8
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт

Крис Алгиери высказался об украинском боксере

Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Футбол | 10.06.2024, 19:08
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Без потерь. Известна официальная заявка сборной Украины на матч с Молдовой
Футбол | 11.06.2024, 10:09
Без потерь. Известна официальная заявка сборной Украины на матч с Молдовой
Без потерь. Известна официальная заявка сборной Украины на матч с Молдовой
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Футбол | 10.06.2024, 11:51
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 3
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
09.06.2024, 08:01
Теннис
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
09.06.2024, 20:10 8
Бокс
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 12
Бокс
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
09.06.2024, 17:29 4
Футбол
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
10.06.2024, 09:53
Бокс
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
09.06.2024, 20:20
Футбол
Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины
Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины
09.06.2024, 16:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем