Гвардиола высказался о фаворитах Евро-2024. Назвал свой интерес

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы 2024, который 14 июня возьмет старт в Германии.

«Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», – заявил Гвардиола.

Сборная Англии, напомним, в группе Евро-2024 померится силами с командами Дании, Сербии и Словении.

Ранее Жузеп Гвардиола неожиданно отреагировал на получение приза лучшему тренеру АПЛ.