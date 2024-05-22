Гвардиола неожиданно отреагировал на получение приза лучшему тренеру АПЛ
Испанец оказался вне конкуренции среди коллег по чемпионату Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от завоевания награды лучшему тренеру сезона-2023/2024 в Английской Премьер-лиге.
«Я хочу разделить эту награду! Особенно с Микелем Артетой за невероятную работу, которую он проделывал до последнего матча, доводя напряжение в чемпионской гонке до предела. Конечно, с Юргеном Клоппом за незабываемую борьбу на протяжении многих лет. И с Унаи Эмери, который снова совершил нечто невероятное, выведя «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. И с Андони Ираолой за то, что он сделал в «Борнмуте» в своем первом сезоне в АПЛ, оправившись после тяжелого начала.
Для меня большая честь работать рядом с ними и выиграть этот трофей. В будущем мы постараемся защитить эту награду», – заявил Гвардиола.
Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии сезона-2023/2024. «Горожане» набрали 91 очко и опередили на 2 пункта «Арсенал», который финишировал вторым.
Ранее Жузеп Гвардиола поделился планами на будущее.
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