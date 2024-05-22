Гвардиола неожиданно отреагировал на получение приза лучшему тренеру АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от завоевания награды лучшему тренеру сезона-2023/2024 в Английской Премьер-лиге.

«Я хочу разделить эту награду! Особенно с Микелем Артетой за невероятную работу, которую он проделывал до последнего матча, доводя напряжение в чемпионской гонке до предела. Конечно, с Юргеном Клоппом за незабываемую борьбу на протяжении многих лет. И с Унаи Эмери, который снова совершил нечто невероятное, выведя «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. И с Андони Ираолой за то, что он сделал в «Борнмуте» в своем первом сезоне в АПЛ, оправившись после тяжелого начала.

Для меня большая честь работать рядом с ними и выиграть этот трофей. В будущем мы постараемся защитить эту награду», – заявил Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии сезона-2023/2024. «Горожане» набрали 91 очко и опередили на 2 пункта «Арсенал», который финишировал вторым.

Ранее Жузеп Гвардиола поделился планами на будущее.