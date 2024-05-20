Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться»
Тренер «Манчестер Сити» – о своем будущем
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал свое будущее во главе чемпионов Англии:
«Реальность такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы общались с руководством, и сейчас я чувствую, что хочу остаться на ещё один сезон. Но что касается дальнейшего будущего... по ходу следующего сезона мы поговорим, а затем дальше будет видно».
Нынешний контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. 53-летний испанский специалист возглавляет команду с лета 2016 года.
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