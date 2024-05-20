Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал свое будущее во главе чемпионов Англии:

«Реальность такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы общались с руководством, и сейчас я чувствую, что хочу остаться на ещё один сезон. Но что касается дальнейшего будущего... по ходу следующего сезона мы поговорим, а затем дальше будет видно».

Нынешний контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. 53-летний испанский специалист возглавляет команду с лета 2016 года.