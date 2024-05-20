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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться»
Англия
20 мая 2024, 18:20 |
69
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться»

Тренер «Манчестер Сити» – о своем будущем

20 мая 2024, 18:20 |
69
1
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал свое будущее во главе чемпионов Англии:

«Реальность такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы общались с руководством, и сейчас я чувствую, что хочу остаться на ещё один сезон. Но что касается дальнейшего будущего... по ходу следующего сезона мы поговорим, а затем дальше будет видно».

Нынешний контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. 53-летний испанский специалист возглавляет команду с лета 2016 года.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити
Олег Дидух Источник: Sky Sports
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