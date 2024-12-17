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Европейская Суперлига
17 декабря 2024, 14:17 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:23
710
2

Суперлига возвращается. Известны подробности о очередной попытке Переса

Турнир будет переименован и будет включать в себя квалификацию

17 декабря 2024, 14:17 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:23
710
2
Суперлига возвращается. Известны подробности о очередной попытке Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Европейская Суперлига будет перезапущена под названием «Объединительная лига», сообщает Бэн Якобс.

По информации источника, новый формат турнира будет иметь ежегодную квалификацию и состоять из четырех дивизионов: звезда. золотой, синий и союз. А22, являющиеся промоутерами лиги, написали в УЕФА с запросом на официальное одобрение проекта.

Первая попытка реализовать проект предпринималась Флорентино Пересом и компанией еще в апреле 2021 года, но успешной не стала. Из 12 клубов основателей в деле осталось лишь 2: мадридский «Реал» и «Барселона».

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Европейская Суперлига Реал Мадрид Барселона Флорентино Перес УЕФА
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Kitten
Наша пісня гарна,нова,
Починаєм її знову...
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+1
Микола Унгурян
цікаво коли вже дадуть пару років бану Реалу? 
та будь який інший клуб вже б отримав дискваліфікацію як мінімум на пару років
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0
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