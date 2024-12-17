Суперлига возвращается. Известны подробности о очередной попытке Переса

Европейская Суперлига будет перезапущена под названием «Объединительная лига», сообщает Бэн Якобс.

По информации источника, новый формат турнира будет иметь ежегодную квалификацию и состоять из четырех дивизионов: звезда. золотой, синий и союз. А22, являющиеся промоутерами лиги, написали в УЕФА с запросом на официальное одобрение проекта.

Первая попытка реализовать проект предпринималась Флорентино Пересом и компанией еще в апреле 2021 года, но успешной не стала. Из 12 клубов основателей в деле осталось лишь 2: мадридский «Реал» и «Барселона».