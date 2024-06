Стал известен второй финалист на Ролан Гаррос 2024 у мужчин

7 мая состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции 2024 по теннису в мужской сетке.

4-я ракетка мира Александр Зверев (Германия) переиграл Каспера Рууда (Норвегия, ATP 7) в четырех сетах.

Ролан Гаррос 2024. 1/2 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [7] – Александр Зверев (Германия) [4] – 6:2, 2:6, 4:6, 2:6

Это была 5-я встреча соперников. Зверев выиграл 3-й очный поединок.

В финале Ролан Гаррос Александр сыграет против Карлос Алькараса, который в своем полуфинальном матче в 5 сетах вырвал победу у Янника Синнера.

Зверев во второй раз в карьере сыграет в поединке за титул на турнире Grand Slam после US Open-2020.

Александр добыл 12-ю победу подряд. До старта французского мейджора Зверев выиграл трофей на Мастерсе в Риме. Всего для представителя Германии это будет 34-й финал в карьере.

