Известен первый финалист Ролан Гаррос в одиночном мужском разряде
Карлос Алькарас оказался сильнее Янника Синнера в первом полуфинале
Состоялся первый полуфинал в одиночном мужском разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) в статусе небольшого фаворита в пяти сетах переиграл итальянца Янника Синнера (№2 ATP).
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3
В пятом гейме третьей партии итальянец сказал команде, что у него начало сводить предплечья. После выхода на корт физио также массировал ему ноги.
Это была 10-я встреча теннисистов, испанец выиграл в шестой раз.
Отметим, что Синнер после завершения турнира дебютирует в статусе первой ракетки мира. Алькарас может подняться на вторую строчку, если завоюет титул.
В финале Алькарас сыграет против Каспера Рууда (№7 ATP) или Александра Зверева (№4 ATP).
CARLOS ALCARAZ WINS THIS ONE! #RolandGarros pic.twitter.com/2NRYF16tZO— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2024
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