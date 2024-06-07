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Ролан Гаррос
07 июня 2024, 19:49 | Обновлено 07 июня 2024, 20:19
1476
3

Известен первый финалист Ролан Гаррос в одиночном мужском разряде

Карлос Алькарас оказался сильнее Янника Синнера в первом полуфинале

07 июня 2024, 19:49 | Обновлено 07 июня 2024, 20:19
1476
3
Известен первый финалист Ролан Гаррос в одиночном мужском разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялся первый полуфинал в одиночном мужском разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) в статусе небольшого фаворита в пяти сетах переиграл итальянца Янника Синнера (№2 ATP).

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

В пятом гейме третьей партии итальянец сказал команде, что у него начало сводить предплечья. После выхода на корт физио также массировал ему ноги.

Это была 10-я встреча теннисистов, испанец выиграл в шестой раз.

Отметим, что Синнер после завершения турнира дебютирует в статусе первой ракетки мира. Алькарас может подняться на вторую строчку, если завоюет титул.

В финале Алькарас сыграет против Каспера Рууда (№7 ATP) или Александра Зверева (№4 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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ptolemeus
Карлітосік і Сіннер напевно будуть конкурувати між собою принаймні за три наступні титули на ТВШ, включно з цим. Поки Джокович буде відновлюватись і набирати форму, навряд цій парі хтось зможе нав'язати боротьбу. На обрії не дуже когось є.
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+2
introvert
Чесно кажучи, більше вболівав за Сіннера, але Карлітос молодець. Зумів переломити хід невдало розпочатої гри. Хоча очікував від ціього протистояння більшого (обидва гравці показали гру далеку від свого максимуму), гадаю, це все ж таки було передчасним фіналом.
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+1
Ekvato
Карлос переламав хід поєдинку, хороший матч вийшов, можливо Янік ще не у найкращій формі. Але ми отримали нову Велику Двійку (пару), битва яких буде прикрасою кожного шолому. Тільки Алькарасу слід вийти на 2 місце, щоб ці битви припадали на фінал. Покриття, яке Карлосу пророкували першим, схоже у неділю він завоює останнім
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+1
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