Известен первый финалист Ролан Гаррос в одиночном мужском разряде

Состоялся первый полуфинал в одиночном мужском разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) в статусе небольшого фаворита в пяти сетах переиграл итальянца Янника Синнера (№2 ATP).

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

В пятом гейме третьей партии итальянец сказал команде, что у него начало сводить предплечья. После выхода на корт физио также массировал ему ноги.

Это была 10-я встреча теннисистов, испанец выиграл в шестой раз.

Отметим, что Синнер после завершения турнира дебютирует в статусе первой ракетки мира. Алькарас может подняться на вторую строчку, если завоюет титул.

В финале Алькарас сыграет против Каспера Рууда (№7 ATP) или Александра Зверева (№4 ATP).