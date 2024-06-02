Алькарас и Циципас вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос, где сыграют между собой
В мужском турнире на стадии четвертьфинала сразятся два претендента на титул
Состоялись два матча четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Девятый сеяный Стефанос Циципас в четырех партиях с камбэком остановил сенсационного итальянца Маттео Арнальди, который ранее отцепил Андрея Рублева.
Третий номер посева Карлос Алькарас уверенно разобрался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Стефанос Циципас (Греция) – Маттео Арнальди (Италия) – 3:6, 7:6(4), 6:2, 6:2
Карлос Алькарас (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 6:3, 6:1
Отметим, что Циципас и Алькарас сразятся за путевку в полуфинал.
How it was going vs How it ended 😤#RolandGarros @steftsitsipas pic.twitter.com/CornVr0rl1— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024
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