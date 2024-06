Алькарас и Циципас вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос, где сыграют между собой

Состоялись два матча четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Девятый сеяный Стефанос Циципас в четырех партиях с камбэком остановил сенсационного итальянца Маттео Арнальди, который ранее отцепил Андрея Рублева.

Третий номер посева Карлос Алькарас уверенно разобрался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция) – Маттео Арнальди (Италия) – 3:6, 7:6(4), 6:2, 6:2

Карлос Алькарас (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 6:3, 6:1

Отметим, что Циципас и Алькарас сразятся за путевку в полуфинал.

How it was going vs How it ended 😤#RolandGarros @steftsitsipas pic.twitter.com/CornVr0rl1