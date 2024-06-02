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Ролан Гаррос
02 июня 2024, 17:38 | Обновлено 02 июня 2024, 18:00
321
0

Алькарас и Циципас вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос, где сыграют между собой

В мужском турнире на стадии четвертьфинала сразятся два претендента на титул

02 июня 2024, 17:38 | Обновлено 02 июня 2024, 18:00
321
0
Алькарас и Циципас вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос, где сыграют между собой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялись два матча четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Девятый сеяный Стефанос Циципас в четырех партиях с камбэком остановил сенсационного итальянца Маттео Арнальди, который ранее отцепил Андрея Рублева.

Третий номер посева Карлос Алькарас уверенно разобрался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция) – Маттео Арнальди (Италия) – 3:6, 7:6(4), 6:2, 6:2
Карлос Алькарас (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 6:3, 6:1

Отметим, что Циципас и Алькарас сразятся за путевку в полуфинал.

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Ролан Гаррос 2024 Стефанос Циципас Маттео Арнальди Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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