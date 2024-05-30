Пять побед в пяти финалах. Три уникальных футболиста в истории КЕЧ/ЛЧ

Вот уже много десятилетий подряд в европейском футболе нет более престижного клубного турнира, чем Лига чемпионов, ранее разыгрывавшаяся под иным названием – Кубок европейских чемпионов. Первый розыгрыш соревнования состоялся еще в сезоне-1955/56, и с тех пор год за годом болельщики не устают следить за все новыми и новыми баталиями, ключевой задачей которых является, безусловно, выявление сильнейшей команды Старого континента.

За это время турнир приобрел своих рекордсменов, и сегодня мы предлагаем выделить трех совершенно уникальных футболистов, которые не просто имеют 100%-ный показатель побед в финальных матчах, но и вообще провели (именно на поле, а не просто были в заявке, как, например, Начо, у которого пять трофеев, но лишь один выход на поле в решающих поединках) на таком уровне сразу по пять игр. Речь о Кариме Бензема, Дани Карвахале и Луке Модриче.

Чаще них в финальных матчах Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов играли только четыре футболиста: Франсиско Хенто (Реал) и Паоло Мальдини (Милан) – по 8 матчей, а также Альфредо Ди Стефано (Реал) – 7 матчей и Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед и Реал) – 6 матчей. Однако из этих четырех величайших футболистов ни одному не удавалось выиграть все 100% финалов самого престижного клубного турнира Европы: Хенто взял 6 титулов, а Мальдини, Ди Стефано и Роналду – по 5.

Бензема, Карвахаль и Модрич тем ныне и уникальны, что не просто сыграли в пяти финалах Лиги чемпионов, но и вышли победителями из пяти из них. Такой стопроцентный показатель, очевидно, повторить будет весьма непросто, но очень скоро как минимум Карвахалю и Модричу будет предоставлен шанс задрать планку еще выше – до шести триумфов в шести финалах!

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Пять победных для Реала финалов, о которых пойдет речь, являются одинаковыми для всех троих наших героев. Это решающие матчи Лиги чемпионов в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2021/22. В каждом из них участие принимали Бензема, Карвахаль и Модрич, а «бланкос» побеждали.

Поэтому предлагаем вкратце вспомнить, с каким счетом и у кого выигрывал Реал в этих случаях…

Финал ЛЧ-2013/14. Реал – Атлетико – 4:1

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2013/14 оказался абсолютно непревзойденным с точки зрения драматургии. В нем зрители стали свидетелями мадридского дерби между Реалом и Атлетико, причем практически до последнего все шло к тому, что триумфатором соревнования окажутся именно «матрасники».

Атлетико удалось выйти вперед в счете на 36-й минуте благодаря забитому мячу Диего Година. Это преимущество «матрасников» на табло держалось вплоть до начала компенсированного ко второму тайму времени, и именно тогда, на 90+3-й минуте, Серхио Рамосу посчастливилось сравнять счет, переведя поединок в дополнительное время.

Очевидно, гол Рамоса чрезвычайно воодушевил Реал и, наоборот, вверг в депрессию футболистов Атлетико. В дополнительные полчаса «бланкос» забили еще трижды (авторами голов стали Гарет Бэйл, Марсело и Криштиану Роналду), чем абсолютно убили дальнейшую интригу в битве за трофей – 4:1. Впрочем, как бы там ни было, а по драматургии этот финал, состоявшийся в Лиссабоне, является одним из наиболее запоминающихся за последние пару десятилетий.

Getty Images. Лука Модрич с трофеем

Что касается героев нашего сегодняшнего материала, то все они вышли в стартовом составе Реала. Однако, если Карвахалю и Модричу было суждено провести на поле весь матч от начала и до конца, то вот Бензема на 79-й минуте уступил место на поле другому форварду "бланкос" тех лет – Альваро Морате.

Примечательно, что именно Лука Модрич стал автором ассиста на Серхио Рамоса, который вернул Реал в битву за трофей, позволив перевести игру в дополнительное время. Таким образом, это было первое результативное действие хорвата в финалах Лиги чемпионов за всю историю. Однако далеко не последнее…

Финал ЛЧ-2015/16. Реал – Атлетико – 1:1 (5:3 – по пенальти)

Спустя два года в финальном противостоянии в рамках Лиги чемпионов вновь сошлись два представителя Мадрида – Реал и Атлетико. И на этот раз триумфовали вновь "бланкос", пусть им и пришлось вновь пройти через дополнительное время, а также – через серию пенальти.

Счет в матче, который состоялся на миланском стадионе Сан-Сиро, уже на 15-й минуте открыл все тот же Серхио Рамос, ставший для "матрасников" настоящим "злым гением". Но удержать победу Реалу в основное время не удалось, ведь на 79-й минуте Янник Карраско счет сравнял, чем перевел выяснение отношений в дополнительное время. На этот раз команды проявили чрезмерную осторожность и довели все до серии пенальти.

Getty Images. Дани Карвахаль



В послематчевой лотерее лучше 11-метровые штрафные удары исполняли игроки Реала. Они реализовали все пять попыток (забивали Лукас Васкес, Марсело, Гарет Бэйл, Серхио Рамос и Криштиану Роналду), в то время как у Атлетико сплоховал Хуанфран, чего оказалось достаточно, чтобы трофей вновь достался Реалу.

В этом финале в стартовом составе Реала вновь нашлось место и для Карвахаля, и для Модрича, и для Бензема. Однако довести поединок до самого конца посчастливилось лишь хорвату, в то время как испанец был заменен еще на 52-й минуте на Данило, а француз – на 77-й на Лукаса Васкеса.

Финал ЛЧ-2016/17. Ювентус – Реал – 1:4

В 2017 году финал Лиги чемпионов принимал Уэльс, а если точнее, то стадион Миллениум в Кардиффе. И вновь в решающей схватке участие принимал Реал, соперником которого стал Ювентус. Однако на этот раз зрители не стали свидетелями такого же напряженного противостояния, как в рамках дерби Мадрида. «Бланкос» буквально в одну калитку вынесли своего оппонента – 4:1.

Счет в матче на 20-й минуте открыл Криштиану Роналду, но на перерыв команды ушли при равенстве на табло, благодаря точному удару Марио Манджукича. А во втором тайме Реал показал, «кто в доме хозяин», забив туринцам еще трижды (мячи на счету Каземиро, Криштиану Роналду и Марко Асенсио).

Getty Images. Карим Бензема



Привычно, как минимум для двух вышеописанных финалов, в которых участие принимал Реал, в стартовом составе "бланкос" против Ювентуса вышли и Карвахаль, и Модрич, и Бензема. Первый и второй провели на поле по 90 минут, причем оба отличились ассистами на Роналду, а Дани еще и схлопотал "горчичник". Что касается Карима, то он снова был заменен на 77-й минуте, как и год назад против Атлетико. Только на этот раз вместо французского форварда на поле объявился не Лукас Васкес, а Гарет Бэйл.

Финал ЛЧ-2017/18. Реал – Ливерпуль – 3:1

Третий кряду финал для Реала в рамках Лиги чемпионов также стал победным. Этот матч, наверное, является наиболее памятным для украинских болельщиков, так как он состоялся на киевском НСК Олимпийский, и также отличился еще той драматургией.

Первый тайм не запомнился ярким зрелищем и забитыми мячами, а вот после перерыва команды отличились в воротах друг друга аж четыре раза. Счет на 51-й минуте открыл Карим Бензема, который наконец-то отметился результативным действием в своем уже четвертом по счету финале Лиги чемпионов. Спустя четыре минуты после этого Садио Мане, казалось бы, вернул Ливерпулю надежду на выигрыш трофея, сравняв счет, но… Затем на поле нашлось место только для одного героя и одного антигероя.

Getty Images. Реал в Киеве перед началом финала ЛЧ-2017/18: Тони Кроос, Лука Модрич, Карим Бензема и Криштиану Роналду (слева направо)

Первым оказался Гарет Бэйл, который на 61-й минуте заменил Иско. Уже через три минуты после появления на поле валлиец шикарным ударом в падении через себя вновь вывел Реал вперед, а на 83-й минуте воспользовался грубейшим ляпом немецкого кипера "красных" Лориса Кариуса, которому и достались лавры антигероя поединка.

Наша троица героев в лице Карвахаля, Модрича и Бензема привычно вышла в стартовом составе. Однако Дани сыграл только 36 минут, после чего из-за травмы был заменен на Начо Фернандеса. Также традиционно не доиграл финальный поединок до конца и Бензема, который был на 89-й минуте заменен на Марко Асенсио. А вот Лука Модрич привычно провел на поле весь матч – от свистка и до свистка, хотя голевыми действиями на этот раз не отличался.

Финал ЛЧ-2021/22. Ливерпуль – Реал – 0:1

Шанс на реванш у Ливерпуля появился спустя четыре года, когда "красные" в финале Лиги чемпионов опять вышли на Реал. На этот раз матч состоялся на Стад де Франс в Париже, хотя изначально планировалось, что решающий матч этого сезона примет Санкт-Петербург. Однако из-за полномасштабной фазы вторжения российской армии в Украину УЕФА ввел в отношении представителей агрессора санкции, забрав право проведения финал турнира и отдав его Парижу.

Отчетный матч был менее щедрым на голы и не таким зрелищным, как киевский, о котором речь шла чуть выше. Главным же героем поединка стал 21-летний на тот момент вундеркинд мадридцев Винисиус Жуниор, отличившийся единственным забитым мячом. На 59-й минуте бразилец на дальней штанге завершил прострел от Федерико Вальверде.

И вновь Дани Карвахаль, Лука Модрич и Карим Бензема оказались в стартовом составе Реала. Причем французский форвард вышел с капитанской повязкой, и на этот раз впервые отыграл в финале от свистка до свистка. Также полный матч провел Карвахаль, а вот ветерана Модрича главный тренер Реала Карло Анчелотти решил заменить на 90-й минуте, выпустив вместо него Дани Себальоса. Эта замена не выглядела необходимостью для хорвата, а стала исключительно тактическим решением итальянского специалиста, умело затягивавшего время под конец крайне непростого противостояния.

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Спустя два года после крайнего для Реала финала в рамках Лиги чемпионов, мадридцы опять завоевали право сыграть в решающем матче. На этот раз финал самого престижного клубного турнира континента состоится в Англии на культовом стадионе Уэмбли, а соперником "бланкос" станет дортмундская Боруссия, которая неожиданно для многих в четвертьфинале расправилась с Атлетико, а в полуфинале не оставила шансов Пари Сен-Жермен.

На Уэмбли в составе Реала уже не сможет выйти Карим Бензема, который с лета минувшего года выступает в Саудовской Аравии за Аль-Иттихад. Зато Дани Карвахаль и Лука Модрич все еще остаются футболистами "бланкос", и могут получить возможность проявить себя от Карло Анчелотти. Другой вопрос: доверит ли итальянский наставник ветеранам место в стартовом составе? Если 32-летний Карвахаль в текущем сезоне Лиги чемпионов сыграл 9 матчей, причем 8 начинал с первых минут, то вот 38-летний Модрич может похвастаться 10 поединками в этом розыгрыше, но лишь трижды он оказывался в старте.

Да и игра без Бензема не факт, что принесет Реалу успех. Как видим, в предыдущих пяти случаях для победы "бланкос" всякий раз в стартовом составе нужна была именно вся уникальная троица в полном составе – и Карвахаль, и Модрич, и Бензема. Принесут ли победу мадридцам испанец и хорват уже без француза? Что ж, это еще одна, пусть и небольшая, но интрига предстоящего финала, который намечен на 1 июня…

Текст: meta.ua/sport