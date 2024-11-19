Без Довбика и Зубкова. Вирт выбрал состав сборной Украины на Албанию
Юрий Вирт попытался спрогнозировать выбор Сергея Реброва
Бывший голкипер донецкого «Шахтера» Юрий Вирт попытался спрогнозировать состав национальной сборной Украины на заключительный матч группового этапа Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Албании.
«В защите со старта выйдут Конопля, Забарный, Матвиенко и Миколенко. Думаю, в четыре защитника сыграет Украина.
В опорной зоне – Калюжный. Группа атаки – Гуцуляк, Судаков, Мудрик и Шапаренко, или Криськив. В нападении – Яремчук или Ванат», – рассказал Вирт.
Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Ранее Юрий Вирт сделал свой прогноз на матч национальной команды против Албании.
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