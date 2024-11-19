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Лига наций
19 ноября 2024, 10:21 | Обновлено 19 ноября 2024, 10:22
1181
2

Без Довбика и Зубкова. Вирт выбрал состав сборной Украины на Албанию

Юрий Вирт попытался спрогнозировать выбор Сергея Реброва

19 ноября 2024, 10:21 | Обновлено 19 ноября 2024, 10:22
1181
2
Без Довбика и Зубкова. Вирт выбрал состав сборной Украины на Албанию

Бывший голкипер донецкого «Шахтера» Юрий Вирт попытался спрогнозировать состав национальной сборной Украины на заключительный матч группового этапа Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Албании.

«В защите со старта выйдут Конопля, Забарный, Матвиенко и Миколенко. Думаю, в четыре защитника сыграет Украина.

В опорной зоне – Калюжный. Группа атаки – Гуцуляк, Судаков, Мудрик и Шапаренко, или Криськив. В нападении – Яремчук или Ванат», – рассказал Вирт.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Юрий Вирт сделал свой прогноз на матч национальной команды против Албании.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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andrsad1969
Я, коли прочитав, що Вірт ОБРАВ, подумав, що вже змінили тренера збірної. Некоректно написано. Вірт СПРОГНОЗУВАВ, а обирає головний тренер.
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0
Burevestnik
Ваната   Ребров не заявив,
Довбик чи Яремчук - та все одно...
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