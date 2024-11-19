Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания и Хорватия вышли в плей-офф, скандал на пресс-конференции Реброва
Другие новости
19 ноября 2024, 09:40 | Обновлено 19 ноября 2024, 09:45
1082
0

Дания и Хорватия вышли в плей-офф, скандал на пресс-конференции Реброва

Главные новости за 18 ноября на Sport.ua

19 ноября 2024, 09:40 | Обновлено 19 ноября 2024, 09:45
1082
0
Дания и Хорватия вышли в плей-офф, скандал на пресс-конференции Реброва
УАФ. Сергей Ребров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 ноября.

1. Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Сборные Хорватии и Дании вошли в число участников 1/4 финала

2A. Хорватия отыгралась в матче с Португалией и получила путевку в плей-офф
Шотландия вырвала победу у Польши, но этого недостаточно для 2-го места

2B. Сербия не прошла! Дания – в плей-офф, Испания наказала Швейцарию
Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций

3A. Сергей РЕБРОВ: «У этой сборной Украины хорошее будущее»
19 ноября сборная Украины сыграет с Албанией

3B. Назревает скандал? В Албании заявили, что русский язык похож на украинский
Инцидент случился накануне пресс-конференции главного тренера Сергея Реброва

4A. ВИДЕО. Пресс-конференция в Албании. Что сказали Ребров и Яремчук?
Вечером 19 ноября в Тиране сборная Украины проведет матч Лиги наций

4B. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку накануне решающей игры с Албанией
Матч 6-го тура Лиги наций пройдет в Тиране вечером 19 ноября

5A. Румыния с Луческу разгромила Кипр. Гол игрока ЛНЗ принес победу для Косова
В 5-м туре матч Румынии и Косова без прерван из-за поведения зрителей

5B. Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе
Команда Гибралтара сыграет в плей-офф за выход в Лигу C

6A. В Англии рассказали, действительно ли Челси рассматривает трансфер Мудрика
Синие полностью довольны украинским вингером

6B. Челси купит одного из лучших игроков сборной Украины летом 2025 года
Синие приняли решение приобрести Илью Забарного

7. Все решили 5 невероятных минут от Завацкой. В Австрии – о поражении Украине
16–17 ноября сине-желтые обыграли соперниц в плей-офф КБДК со счетом 3:2

8. Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года

9A. Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Знаменитый ветеран снукера из Уэльса победил китайца Сяо Годуна

9B. Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Марк Кинг также обязан оплатить 68,3 тысячи фунтов стерлингов

10A. Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Оцениваем неоднозначный сезон самого популярного клуба MLS

10B. Безерра разрывает УПЛ, а аналитики уже сравнивают его со звездой Реала
«Александрии» удалось подписать легионера, который стремительно прогрессирует

По теме:
Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
Ничья команды Реброва, фиаско сборной U19, старт теннисисток против Австрии
Камбек молодежки, шедевр от Роналду, скандал для Луческу, шоу Тайсона
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Футбол | 18 ноября 2024, 09:50 16
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?

Давайте посмотрим, с кем руководящий орган европейского футбола угадал, а с кем – угодил в штангу

Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»
Футбол | 19 ноября 2024, 07:25 0
Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»
Златко ДАЛИЧ: «Внесли изменения и стали лучшей командой на поле»

Тренер Хорватии прокомментировал матч против Португалии

ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
Футбол | 18.11.2024, 10:17
ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Бокс | 18.11.2024, 16:12
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо рассказала сколько ей нужно для жизни
Футбол | 19.11.2024, 02:47
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо рассказала сколько ей нужно для жизни
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо рассказала сколько ей нужно для жизни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 2
Бокс
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
18.11.2024, 00:14 2
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 145
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем