Дания и Хорватия вышли в плей-офф, скандал на пресс-конференции Реброва

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 ноября.

1. Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов

Сборные Хорватии и Дании вошли в число участников 1/4 финала

2A. Хорватия отыгралась в матче с Португалией и получила путевку в плей-офф

Шотландия вырвала победу у Польши, но этого недостаточно для 2-го места

2B. Сербия не прошла! Дания – в плей-офф, Испания наказала Швейцарию

Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций

3A. Сергей РЕБРОВ: «У этой сборной Украины хорошее будущее»

19 ноября сборная Украины сыграет с Албанией

3B. Назревает скандал? В Албании заявили, что русский язык похож на украинский

Инцидент случился накануне пресс-конференции главного тренера Сергея Реброва

4A. ВИДЕО. Пресс-конференция в Албании. Что сказали Ребров и Яремчук?

Вечером 19 ноября в Тиране сборная Украины проведет матч Лиги наций

4B. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку накануне решающей игры с Албанией

Матч 6-го тура Лиги наций пройдет в Тиране вечером 19 ноября

5A. Румыния с Луческу разгромила Кипр. Гол игрока ЛНЗ принес победу для Косова

В 5-м туре матч Румынии и Косова без прерван из-за поведения зрителей

5B. Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе

Команда Гибралтара сыграет в плей-офф за выход в Лигу C

6A. В Англии рассказали, действительно ли Челси рассматривает трансфер Мудрика

Синие полностью довольны украинским вингером

6B. Челси купит одного из лучших игроков сборной Украины летом 2025 года

Синие приняли решение приобрести Илью Забарного

7. Все решили 5 невероятных минут от Завацкой. В Австрии – о поражении Украине

16–17 ноября сине-желтые обыграли соперниц в плей-офф КБДК со счетом 3:2

8. Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя

Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года

9A. Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет

Знаменитый ветеран снукера из Уэльса победил китайца Сяо Годуна

9B. Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки

Марк Кинг также обязан оплатить 68,3 тысячи фунтов стерлингов

10A. Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить

Оцениваем неоднозначный сезон самого популярного клуба MLS

10B. Безерра разрывает УПЛ, а аналитики уже сравнивают его со звездой Реала

«Александрии» удалось подписать легионера, который стремительно прогрессирует