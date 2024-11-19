Челси купит одного из лучших игроков сборной Украины летом 2025 года

Звездный центрбек сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный может вскоре сменить клуб.

За украинцем уже долгое время следит «Челси». После изучения украинца «синие» приняли решение – приобрести его летом 2025 года. «Вишни» не горят желанием отпускать Забарного, но вряд ли смогут устоять перед финансовым предложением «пенсионеров».

Забарный провел в этом сезоне за «Борнмут» 11 поединков и результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что за Забарным следит еще один английский гранд – «Ливерпуль».