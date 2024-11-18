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Лига наций
18 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 18 ноября 2024, 23:12
248
0

ВИДЕО. Пресс-конференция в Албании. Что сказали Ребров и Яремчук?

Вечером 19 ноября в Тиране сборная Украины проведет матч 6-го тура Лиги наций

18 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 18 ноября 2024, 23:12
248
0
ВИДЕО. Пресс-конференция в Албании. Что сказали Ребров и Яремчук?
Сергей Ребров и Роман Яремчук

Вечером 18 ноября сборная Украины провела пресс-конференцию и тренировку на тиранском стадионе Air Albania.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На вопросы журналистов ответили главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и форвард Роман Яремчук.

19 ноября состоится матч заключительного тура Лиги наций 2024/25 в квартете В1 между сборными Албании и Украины.

Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Украинцам нужна только победа, в противном случае грозит вылет в Лигу C.

ВИДЕО. Пресс-конференция в Албании. Что сказали Ребров и Яремчук?

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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