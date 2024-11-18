Вечером 18 ноября сборная Украины провела тренировку на тиранском стадионе Air Albania.

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Перед этим состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и форварда Романа Яремчука.

19 ноября состоится матч заключительного тура Лиги наций 2024/25 в квартете В1 между сборными Албании и Украины.

Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Украинцам нужна только победа, в противном случае грозит вылет в Лигу C.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку накануне решающей игры с Албанией