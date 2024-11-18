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Лига наций
18 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 18 ноября 2024, 23:05
293
2

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку накануне решающей игры с Албанией

Матч 6-го тура Лиги наций пройдет в Тиране вечером 19 ноября

18 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 18 ноября 2024, 23:05
293
2
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку накануне решающей игры с Албанией
УАФ

Вечером 18 ноября сборная Украины провела тренировку на тиранском стадионе Air Albania.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед этим состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и форварда Романа Яремчука.

19 ноября состоится матч заключительного тура Лиги наций 2024/25 в квартете В1 между сборными Албании и Украины.

Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Украинцам нужна только победа, в противном случае грозит вылет в Лигу C.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку накануне решающей игры с Албанией

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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saltim
Мишаня с Сережей обсуждают кого с этих бедолаг завтра на игру ставить. Мудрик выглядит боссом в этой паре.
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vruthiy-112
Уроки футболу, необхідно брати у Коморських островів,  поки не пізно. І як Батьківщину любити в тому числі.!!!
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0
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