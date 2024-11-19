Защитник Карпат рискует не сыграть против Колосса

Как стало известно Sport.ua, под вопросом участие стопера «Карпат» Владимира Адамюка в календарном поединке 14 тура УПЛ с «Колосом», который состоится во Львове 22 ноября.

Опытный защитник еще восстанавливается после повреждения и потому не мог помочь «зелено-белым» в спарринге с «Буковиной» во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

Впрочем, у тренерского штаба есть основания надеяться, что Адамюк успеет вернутся в строй к противостоянию с ковалевцами.

По имеющимся по индивидуальной программе тренируется не только Адамюк, но и еще один защитник – Андрей Булеза. После серьезной травмы пока трудно спрогнозировать, когда состоится его дебют в «Карпатах».

Футболисты «Карпат» занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 18 очков.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты», заполняя паузу на матчи сборных, провели спарринг с перволиговой «Буковиной».