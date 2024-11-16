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Карпаты Львов
16.11.2024 11:00 – FT 0 : 1
Буковина
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Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 15:51 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:04
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Сыграли три тайма. Карпаты проиграли команде Первой лиги

Буковина выиграла с минимальным счетом

16 ноября 2024, 15:51 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:04
737
0
Сыграли три тайма. Карпаты проиграли команде Первой лиги
ФК Карпаты

Карпаты, заполняя паузу на матчи сборных, провели спарринг с перволиговой Буковиной. Команды сыграли три тайма: два по 30 минут и один 45-минутный тайм.

Победу одержала Буковина со счетом 1:0 благодаря голу в конце первого тайма.

Карпаты в УПЛ идут на 7-й позиции, а Буковина в Первой лиге попала в группу команд, которые весной будут бороться за выход в элиту.

Контрольный матч

Карпаты – Буковина – 0:1
Гол: Андрейчук, 42

Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Векляк, Педрозу, Сакив, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Подлепенец, Костенко, Устименко.

Вышли на замену: Кемкин, Полегенько, Киричок, Рябов, Клименко, Тлумак Ю., Кузык А., Шах, Стенио, Игорь Невес.

Буковина (стартовый состав): Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглый, Морговский, Кольцов, Глущук, Бодня, Бойчук, Голуб, Андрейчук.

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Карпаты Львов Буковина Черновцы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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