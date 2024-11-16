Сыграли три тайма. Карпаты проиграли команде Первой лиги
Буковина выиграла с минимальным счетом
Карпаты, заполняя паузу на матчи сборных, провели спарринг с перволиговой Буковиной. Команды сыграли три тайма: два по 30 минут и один 45-минутный тайм.
Победу одержала Буковина со счетом 1:0 благодаря голу в конце первого тайма.
Карпаты в УПЛ идут на 7-й позиции, а Буковина в Первой лиге попала в группу команд, которые весной будут бороться за выход в элиту.
Контрольный матч
Карпаты – Буковина – 0:1
Гол: Андрейчук, 42
Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Векляк, Педрозу, Сакив, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Подлепенец, Костенко, Устименко.
Вышли на замену: Кемкин, Полегенько, Киричок, Рябов, Клименко, Тлумак Ю., Кузык А., Шах, Стенио, Игорь Невес.
Буковина (стартовый состав): Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглый, Морговский, Кольцов, Глущук, Бодня, Бойчук, Голуб, Андрейчук.
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