Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одноклубник Цыганкова пополнил лазарет Жироны
Испания
19 ноября 2024, 09:49 | Обновлено 19 ноября 2024, 09:50
43
0

Одноклубник Цыганкова пополнил лазарет Жироны

Янхель Эррера пропустит от четырех до шести недель

19 ноября 2024, 09:49 | Обновлено 19 ноября 2024, 09:50
43
0
Одноклубник Цыганкова пополнил лазарет Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Янхель Эррера

Полузащитник «Жироны» Янхель Эррера получил повреждение в расположении сборной Венесуэлы.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, игрок травмировал правое плечо в матче квалификации ЧМ-2026 против сборной Бразилии (1:1). Футболист вышел в стартовом составе, однако был вынужден покинуть поле на 15 минуте из-за невыносимой боли.

Прогнозируется, что срок обновления займет от четырех до шести месяцев.

За «Жирону» в сезоне-2024/25 Янхель отбегал 14 матчей. Пока на счету полузащитника два гола и один ассист.

По теме:
ВИДЕО. Звезда Барселоны зажег соцсети танцами с 2-летним братом
Бавария может лишиться лидера. Барселона, Реал и клубы АПЛ – следят
Он играл против Украины. Реал заинтересован в услугах 19-летнего футболиста
Янхель Эррера Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Бокс | 18 ноября 2024, 16:12 0
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»

Чемпион UFC прокомментировал поединок американского боксера с Джейком Полом

Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Футбол | 18 ноября 2024, 18:15 22
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне

Экс-игрок сборной Украины добился отмены футбольных санкций

Албания – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 19.11.2024, 08:05
Албания – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Албания – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Футбол | 18.11.2024, 20:31
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Защитник сборной Албании: «Наша цель – одержать победу над Украиной»
Футбол | 19.11.2024, 08:40
Защитник сборной Албании: «Наша цель – одержать победу над Украиной»
Защитник сборной Албании: «Наша цель – одержать победу над Украиной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
18.11.2024, 03:31 3
Теннис
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 145
Футбол
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
18.11.2024, 08:53
Снукер
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
18.11.2024, 00:14 2
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем