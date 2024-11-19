Одноклубник Цыганкова пополнил лазарет Жироны
Янхель Эррера пропустит от четырех до шести недель
Полузащитник «Жироны» Янхель Эррера получил повреждение в расположении сборной Венесуэлы.
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, игрок травмировал правое плечо в матче квалификации ЧМ-2026 против сборной Бразилии (1:1). Футболист вышел в стартовом составе, однако был вынужден покинуть поле на 15 минуте из-за невыносимой боли.
Прогнозируется, что срок обновления займет от четырех до шести месяцев.
За «Жирону» в сезоне-2024/25 Янхель отбегал 14 матчей. Пока на счету полузащитника два гола и один ассист.
🏥 COMUNICAT MÈDIC | El jugador Yangel Herrera pateix una lesió al septe lateral del soli dret.— Girona FC (@GironaFC) November 18, 2024
La seva evolució determinarà el retorn als entrenaments amb el grup.
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