Одноклубник Цыганкова пополнил лазарет Жироны

Полузащитник «Жироны» Янхель Эррера получил повреждение в расположении сборной Венесуэлы.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, игрок травмировал правое плечо в матче квалификации ЧМ-2026 против сборной Бразилии (1:1). Футболист вышел в стартовом составе, однако был вынужден покинуть поле на 15 минуте из-за невыносимой боли.

Прогнозируется, что срок обновления займет от четырех до шести месяцев.

За «Жирону» в сезоне-2024/25 Янхель отбегал 14 матчей. Пока на счету полузащитника два гола и один ассист.