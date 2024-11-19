Скандальный экс-тренер Шахтера возглавил клуб третьей лиги Португалии

65-летний португальский специалист Фернандо Валенте возглавил клуб тамошней третьей лиги «Санжоаненсе».

Контракт Валенте с «Санжоаненсе» рассчитан до конца текущего сезона.

В настоящий момент новая команда Валенте занимает 8-е место в группе А Третьей лиги, по причине чего близка к тому, чтобы на втором этапе соревнования сыграть в группе за выбывание.

В Украине Фернандо Валенте известен по работе в «Шахтере». С 2019 по 2021 годы специалист возглавлял молодежную команду «горняков».

Последним местом работы Валенте до «Санжоаненсе» была индонезийская «Арема», из которой наставнику пришлось уволиться в феврале нынешнего года, причем не без скандала – его обвиняли в расизме по отношению к подопечным.