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14 февраля 2024, 20:53 |
969
1

Экс-тренера Шахтера обвинили в расизме

Фернандо Валенте не без скандала покидает Индонезию

14 февраля 2024, 20:53 |
969
1
Экс-тренера Шахтера обвинили в расизме
shakhtar.com. Фернандо Валенте

Бывший главный тренер молодежной команды «Шахтера» Фернандо Валенте на днях покинул пост наставника индонезийской команды «Арема».

Это событие привлекло внимание бывшего центрального защитника индонезийской команды Ичаки Диарра, который обвинил 64-летнего португальца в расизме.

«Это хорошая новость, что он [Фернандо Валенте] ушел. Он ничего не знает об «Ареме». В этой команде много достойных игроков, но он не знал, как их эффективно использовать».

«Он не любит чернокожих игроков. Такой себе расист. Но мое сердце целиком принадлежит «Ареме», и я надеюсь, что они смогут избежать вылета в конце сезона».

«Проблем в защите у нас не было, но Фернандо Валенте избавился от меня ни с того ни с сего», – заявил африканец.

Ичака Диарра был подписан «Аремой» летом минувшего года, однако в январе клуб по согласию Валенте отпустил центрбека, имеющего на счету один матч за сборную Мали, в ливанский «Аль Ансар».

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Арема Фернандо Валенте расизм Шахтер Донецк чемпионат Индонезии по футболу выбор редакции
Источник Football Tribe
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ALKOSruLKA
Лінивий негр замість признатися у профнепридатності - звалив все на тренерський расизм....
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