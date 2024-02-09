Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба
«Арема» и Фернандо Валенте согласовали досрочное расторжение контракта
Бывший наставник молодежной команды «Шахтера» Фернандо Валенте с сегодняшнего дня более не является коучем индонезийской «Аремы».
После недавнего домашнего поражения от «ПСИС Семаранг» (1:4) руководство клуба и португальский специалист приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.
Фернандо Валенте возглавил «Арему» в конце августа минувшего года.
В чемпионате Индонезии под руководством экс-коуча молодежки «Шахтера» «Арема» провела 15 матчей (5 побед, 3 ничьи и 7 поражений).
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