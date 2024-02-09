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09 февраля 2024, 22:42 |
172
0

Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба

«Арема» и Фернандо Валенте согласовали досрочное расторжение контракта

09 февраля 2024, 22:42 |
172
0
Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба
ФК Арема

Бывший наставник молодежной команды «Шахтера» Фернандо Валенте с сегодняшнего дня более не является коучем индонезийской «Аремы».

После недавнего домашнего поражения от «ПСИС Семаранг» (1:4) руководство клуба и португальский специалист приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.

Фернандо Валенте возглавил «Арему» в конце августа минувшего года.

В чемпионате Индонезии под руководством экс-коуча молодежки «Шахтера» «Арема» провела 15 матчей (5 побед, 3 ничьи и 7 поражений).

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Источник ФК Арема
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