Экс-коуч молодежки Шахтера ушел из индонезийского клуба

Бывший наставник молодежной команды «Шахтера» Фернандо Валенте с сегодняшнего дня более не является коучем индонезийской «Аремы».

После недавнего домашнего поражения от «ПСИС Семаранг» (1:4) руководство клуба и португальский специалист приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.

Фернандо Валенте возглавил «Арему» в конце августа минувшего года.

В чемпионате Индонезии под руководством экс-коуча молодежки «Шахтера» «Арема» провела 15 матчей (5 побед, 3 ничьи и 7 поражений).