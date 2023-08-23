ОФИЦИАЛЬНО. Бывший коуч дубля Шахтера возглавил индонезийскую Арему

Индонезийский футбольный клуб «Арема» объявил о назначении главным тренером первой команды 64-летнего португальца Фернандо Валенте, который известен в Украине по работе с молодежкой «Шахтера» (с 2019 по 2021 годы).

Детали сотрудничества между индонезийцами и португальцем не афишируются.

«Сегодня мы официально объявляем, что Фернандо Валенте становится главным тренером «Аремы». Из нескольких вариантов наш выбор пал именно на него. Нам нужен тренер, который умеет не только работать над техникой, но и способен поднять менталитет футболистов», – заявил один из руководителей клуба Виби Дви Андрияс.

«Я не волшебник и не творю чудес, чтобы выигрывать матчи. Я тренер с четким представлением о том, как следует играть в футбол, и я страстно люблю своих игроков, потому что именно они делают меня счастливым, когда со страстью и смелостью отстаивают наши идеи. Все зависит от нашего желания показать миру, что у нас есть смирение, чтобы учиться на своих ошибках, и мы хотим использовать это поведение, чтобы отдать дань уважения жертвам стадиона «Канджурухан», потому что в противном случае они погибли напрасно», – сказал, в свою очередь, Фернандо Валенте.

Отметим, что 1 октября 2022 года на домашнем для «Аремы» стадионе «Канджурухан», номинальная вместимость которого составляет чуть более 42 тысяч зрителей, произошла давка, которая привела к гибели 135 фанатов.