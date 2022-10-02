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02 октября 2022, 13:28 | Обновлено 02 октября 2022, 13:56
739
1

Массовое убийство. В Индонезии в потасовке на стадионе погибли люди

Трагедия случилась в Маланге

02 октября 2022, 13:28 | Обновлено 02 октября 2022, 13:56
739
1
Массовое убийство. В Индонезии в потасовке на стадионе погибли люди

В 11 туре чемпионата Индонезии на стадионе «Канджурухан» в Маланге состоялся матч между «Аремой» и «Персебаей», который завершился со счетом 2:3. По его завершении на стадионе возникла потасовка, которая унесла жизни 127 человек.

Сразу после финального свистка фанаты проигравшей «Аремы» стали инициаторами беспорядков. Служба безопасности быстро увела футболистов с поля. Затем фанаты прорвались на газон, где у них возникла стычка с полицией. В правоохранителей летели различные предметы, а те применяли в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Все происходящее вызвало панику в толпе – огромное количество фанатов стало разбегаться по сторонам, что спровоцировало давку. Многие падали и оказывались под ногами толпы. По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные скончались в больнице. Среди погибших – двое полицейских.

В Министре безопасности Индонезии заявил, что количество зрителей на арене превысило ее вместимость: на матч было продано 42 тысячи билетов при вместимости в 38 тысяч зрителей.

Футбольная ассоциация Индонезии приостановила чемпионат страны минимум на одну неделю.

P.S. Согласно уточненным официальным данным, количество погибших составляет 174 человека, травмы и увечья получили 180 человека.

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Источник Reuters
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