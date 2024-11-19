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Лига наций
19 ноября 2024, 10:58 | Обновлено 19 ноября 2024, 11:07
212
1

Евгений КРАСНИКОВ: «Мое мнение, что Украина сильнее Албании»

Вице-президент «Металлист» дал прогноз на матч Лиги наций

19 ноября 2024, 10:58 | Обновлено 19 ноября 2024, 11:07
212
1
Евгений КРАСНИКОВ: «Мое мнение, что Украина сильнее Албании»
Металлист 1925. Евгений Красников

Вице-президент харьковского клуба «Металлист» Евгений Красников поделился мыслями перед матчем Албания – Украина в шестом туре Лиги наций.

«Мое мнение – перед Евро-2024 журналисты и эксперты выдавали большие авансы нашей национальной сборной, говоря о том, что это самое талантливое поколение. А после поражения от Румынии началось тотальное уничтожение и тренера, и футболистов.

Как по мне, у нас молодая, перспективная команда. Ребров вызывает всех сильнейших, но, к сожалению, он ограничен в выборе игроков. Вот, например, игра с Румынией. Буквально за несколько дней до матча получает травму левый защитник Виталий Миколенко. И я понимал, что для Реброва это сродни катастрофы. Зинченко – это высококлассный футболист, я слежу за ним еще с детства, но считаю, что это игрок группы атаки. Он может забить сам, может отдать голевую передачу, но при всем уважении к игрокам нашей сборной, функции левого защитника в Манчестер Сити и Арсенале отличаются от функций левого защитника в сборной Украины. Все три гола от Румынии мы, кстати, пропустили с левого фланга.

Понимаете, иногда один игрок может иметь решающее значение для команды. Я могу вам привести один пример. Лучший футболист мира Лионель Месси много раз ездил на Чемпионаты мира и Кубок Америки и составы сборной Аргентины были сильнее, чем нынешние, да и сам Месси был младше. И ему не удавалось выиграть ни одного, ни другого. Но с появлением вратаря Мартинеса который в этих турнирах вытащил 4 или 5 серий послематчевых пенальти, Месси стал чемпионом мира и выиграл два Кубка Америки. Поэтому те, кто критикуют Реброва и сборную должны, как мне кажется, смотреть гораздо глубже. Та же Румыния.Там много ребят которые играют в Англии, Италии, Испании и так далее. Или сборная Албании. Посмотрите состав, там 8 или 9 человек выступают в ведущих европейских чемпионатах.

Что касается сегодняшней игры, уверен, что нам будет очень сложно, потому что, скорее всего, мы будем играть первым номером, а организованная команда Албании будет обороняться и ловить нас на контратаках. Большой минус – это отсутствие одного из лидеров сборной Виктора Цыганкова.

Но при всем этом у нас есть группа очень талантливых футболистов. В первую очередь, это Миша Мудрик, которого я считаю одним из лучших атакующих полузащитников в Европе и который может из ничего создать момент. Есть Артем Довбик – лучший бомбардир чемпионата Испании прошлого сезона, Шапаренко, Судаков, Бражко. Квалифицированная линия обороны во главе с опытным Матвиенко. Прекрасная группа вратарей – Трубин, Бущан. К сожалению, не приехал Лунин, но вместо него был вызван Ризнык, которого я считаю лучшим игроком чемпионата Украины на данный момент.

Мое мнение, что Украина сильнее Албании. И если каждый из игроков нашей сборной сыграет на своем уровне, то однозначно победа будет за нами. Верим в команду!», – сказал Красников.

Матч между Албанией и Украиной состоится 19 ноября в 21.45 по Киеву.

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Андрій Вітренко Источник: Sportarena
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