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Италия
19 ноября 2024, 10:36 | Обновлено 19 ноября 2024, 10:40
107
0

Звездный нападающий Ювентуса не сыграет в следующем туре Серии А

Душан Влахович получил повреждение в сборной Сербии

19 ноября 2024, 10:36 | Обновлено 19 ноября 2024, 10:40
107
0
Звездный нападающий Ювентуса не сыграет в следующем туре Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Форвард туринского клуба «Ювентус» Душан Влахович выбыл на неопределенный срок из-за повреждений.

Игрок получил травму в шестом туре Лиги наций против сборной Дании (0:0). Звездный нападающий провел на поле 88 минут, однако был заменен под занавес игры из-за неприятной боли.

В ближайшее время футболист пройдет дополнительные обследования для получения полной информации о травме. Предполагается, что Душан травмировал левое бедро.

С большой вероятностью Влахович пропустит матч Серии А против «Милана», который состоится 23 ноября.

Душан выступает за «Ювентус» с января 2022 года. За этот промежуток времени форвард отыграл 117 матчей за клуб. На его счету 50 голов и десять результативных передач.

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Душан Влахович Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Милан травма сборная Сербии по футболу сборная Дании по футболу
Андрій Вітренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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