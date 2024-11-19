Звездный нападающий Ювентуса не сыграет в следующем туре Серии А
Душан Влахович получил повреждение в сборной Сербии
Форвард туринского клуба «Ювентус» Душан Влахович выбыл на неопределенный срок из-за повреждений.
Игрок получил травму в шестом туре Лиги наций против сборной Дании (0:0). Звездный нападающий провел на поле 88 минут, однако был заменен под занавес игры из-за неприятной боли.
В ближайшее время футболист пройдет дополнительные обследования для получения полной информации о травме. Предполагается, что Душан травмировал левое бедро.
С большой вероятностью Влахович пропустит матч Серии А против «Милана», который состоится 23 ноября.
Душан выступает за «Ювентус» с января 2022 года. За этот промежуток времени форвард отыграл 117 матчей за клуб. На его счету 50 голов и десять результативных передач.
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