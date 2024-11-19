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Италия
19 ноября 2024, 08:58 | Обновлено 19 ноября 2024, 08:59
285
0

Ювентус готов пожертвовать воспитанником клуба ради покупки защитника

Николо Фаджоли в ближайшее время может сменить команду

19 ноября 2024, 08:58 | Обновлено 19 ноября 2024, 08:59
285
0
Ювентус готов пожертвовать воспитанником клуба ради покупки защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Итальянский «Ювентус» рассматривает вариант продажи Николо Фаджоли для покупки нового игрока на позицию центрального защитника.

Представители старой сеньоры не хотят подписывать нового защитника в аренду, поэтому придется освободить место под трансфер. Решением этой проблемы может стать продажа Николо, которого «Ювентус» расценивает 25 миллионов евро.

Интересно, что за развитием Фаджоли следит чемпион Лиги 1 клуб ПСЖ. Однако до прямого диалога между клубом и игроком дело не доходило.

В этом сезоне полузащитник отыграл 12 матчей за «Ювентус», в которых смог отдать одну голевую передачу.

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Николо Фаджоли Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Теннис
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