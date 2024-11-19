Ювентус готов пожертвовать воспитанником клуба ради покупки защитника

Итальянский «Ювентус» рассматривает вариант продажи Николо Фаджоли для покупки нового игрока на позицию центрального защитника.

Представители старой сеньоры не хотят подписывать нового защитника в аренду, поэтому придется освободить место под трансфер. Решением этой проблемы может стать продажа Николо, которого «Ювентус» расценивает 25 миллионов евро.

Интересно, что за развитием Фаджоли следит чемпион Лиги 1 клуб ПСЖ. Однако до прямого диалога между клубом и игроком дело не доходило.

В этом сезоне полузащитник отыграл 12 матчей за «Ювентус», в которых смог отдать одну голевую передачу.