«Я начал ставить». О проблеме звезды Ювентуса сняли фильм

Полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли откровенно рассказал о причинах ставок на спорт. Футболист признался, что делал это ради адреналина.

«Я начал ставить большие суммы, когда был в U23. Тогда я стал ставить больше, чем считалось нормальным. Правда, в том, что я делал это даже не ради денег. Они мне не нужны. Я ставил ради адреналина и это была основная проблема.

В самые плохие дни я мог проводить по 12 или 13 часов, глядя на экран телефона, и они пролетали, как пара часов. Я просто не понимал, что происходит. Я чувствовал, что застрял в этом пузыре и ничего за его пределами не замечал. Люди задавали мне вопросы, я отвечал, но через час сознавал, что ничего не запомнил, что даже не знаю, что мне сказали», – сказал итальянец.

Фаджоли был дисквалифицирован на 7 месяцев в октябре прошлого года за ставки на футбольные матчи. Еще 5 месяцев отстранения были заменены на обязательную терапию продолжительностью не менее полугода. 20 мая срок его дисквалификации истек и он вернулся на поле.

Туринцы сняли фильм под названием «Ломкий», посвященный проблеме Фаджоли. Amazon Prime выпустит его 26 ноября.