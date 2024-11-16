Поль Погба может продолжить карьеру в АПЛ. Им интересуются 2 клуба

Именитый французский экс-полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может продолжить карьеру в АПЛ.

Издание Fichajes сообщает, что игроком интересуются «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Ранее Поль играл в АПЛ за Манчестер Юнайтед с лета 2016 до лета 2022 года. Погба скоро отбудет свою 18-месячную дисквалификацию и сможет сыграть в начале 2025 года.

Последним клубом француза был «Ювентус», куда он перешел из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года в качестве свободного агента.

Ранее Поль Погба и «Ювентус» расторгли контракт.