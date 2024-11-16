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Англия
16 ноября 2024, 20:49 | Обновлено 16 ноября 2024, 20:59
846
0

Поль Погба может продолжить карьеру в АПЛ. Им интересуются 2 клуба

Именитым французом интересуются «Ньюкасл» и «Вест Хэм»

16 ноября 2024, 20:49 | Обновлено 16 ноября 2024, 20:59
846
0
Поль Погба может продолжить карьеру в АПЛ. Им интересуются 2 клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Именитый французский экс-полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может продолжить карьеру в АПЛ.

Издание Fichajes сообщает, что игроком интересуются «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Ранее Поль играл в АПЛ за Манчестер Юнайтед с лета 2016 до лета 2022 года. Погба скоро отбудет свою 18-месячную дисквалификацию и сможет сыграть в начале 2025 года.

Последним клубом француза был «Ювентус», куда он перешел из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года в качестве свободного агента.

Ранее Поль Погба и «Ювентус» расторгли контракт.

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Поль Погба Ньюкасл Вест Хэм Ювентус трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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